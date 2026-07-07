UE – principala piață pentru exporturile din regiunea transnistreană. Autoritățile de la Chișinău anunță în ce țări exportă agenții economici din stânga Nistrului

În primul semestru al anului 2026, exporturile realizate de agenții economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene (UE) s-au menținut la același nivel comparativ cu perioada similară a anului 2025, înregistrând o pondere de 76,9% din volumul total al tranzacțiilor comerciale externe, anunță marți, 7 iulie, Biroul politici de reintegrare printr-un comunicat.

Totodată, potrivit Biroului, importurile din spațiul UE au constituit 41,5% din volumul total al bunurilor introduse în regiune.

„Principalele destinații pentru exporturi sunt țări din UE, în special România, Italia și Slovacia, în timp ce importurile provin mai ales din Ucraina, UE și China. Cifrele în cauză arată clar că companiile din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender își mențin legăturile economice cu UE, aceasta rămânând pe exterior cea mai importantă piață de desfacere pentru mediul de afaceri din regiune.

Aceste date confirmă orientarea stabilă a regiunii transnistrene către spațiul comercial al UE, proces care sprijină direct reintegrarea economică a țării. Asemenea abordări apropie economic cele două maluri ale Nistrului, deoarece accesul pe piața europeană cere companiilor din regiune să aplice aceleași reguli, proceduri, acte și standarde, valabile pe întreg teritoriul R. Moldova”, se spune în comunicat.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, citate de Delegația UE în Republica Moldova, ponderea exporturilor moldovenești către piața europeană a ajuns la 68,1% din totalul exporturilor în 2025.

Valoarea totală a exporturilor către statele membre ale UE a depășit 2,55 miliarde de dolari, în creștere cu 6,8% comparativ cu anul precedent. Evoluția confirmă tendința ascendentă din ultimii ani: de la 58,6% în 2022 la 65,4% în 2023 și 67,3% în 2024.