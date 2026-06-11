„Planul Nou” din Soroca a fost reconectat la apă: Criza apei s-a mutat pe masa procurorilor

Consumatorii sectorului „Planul Nou” din Soroca au fost reconectați la apă după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis la data de 9 iunie ,,reconectarea și asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă pentru consumatorii afectați”.

Această decizie vine în contextul ,,informațiilor publicate în mass-media și a petiției colective a consumatorilor din sectorul Planul Nou al mun. Soroca”, așa cum se arată în Decizia nr. 04/2026 a ANRE.

decizie anre soroca by Ziarul de Gardă

Alexei, un pensionar din sectorul vizat a criticat lipsa inițială de cooperare dintre structurile locale. ,,Trebuia de la început dialogul ăsta să fie între primărie, Regia Apă Canal Soroca si Acva-Nord. Nu înțeleg eu, pur și simplu.”

Măsura de urgență este privită cu rezerve de către localnici, care se așteaptă la un litigiu juridic de lungă durată. ,,Au luat decizia de a reconecta, până pe data de 10 iunie, toți consumatorii, care au fost deconectați ilegal, ca ulterior deja sa rezolve conflictul juridic și să vadă ce facem mai departe. Dar totul s-a rezolvat deocamdată, lumea-i mulțumită”, susține Alexei.

La rândul său, consiliera municipală Diana Tanas confirmă caracterul provizoriu al soluției și anunță că dosarul se află pe masa procurorilor.

„Temporar, problema s-a soluționat. Urmează cercetările organelor de drept. Chiar astăzi am fost invitată să merg să discut cu domnii de la poliție și deja plângerea colectivă a cetățenilor urmează să fie analizată de către procuratură”

Decizia de reconectare vine după o perioadă de aproape trei săptămâni în care consumatorii din sectorul „Planul Nou” au stat fără apă la robinete.



ZdG a scris, pe 5 iunie, că aproximativ 500 de gospodării din mai multe sectoare din Soroca se aflau într-o incertitudine juridică și tehnică. Asta după ce operatorul ÎIS „Acva-Nord” a intrat în faliment, iar consumatorii au fost deconectați de la apă de mai bine de o săptămână.



Vasile Pleșca, stagiar ZdG