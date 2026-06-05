Criza apei la Soroca: Sute de gospodării rămase fără apă după ce  ÎIS „Acva-Nord” a intrat în faliment, iar S.A. Regia Apa Canal Soroca le-a deconectat apa

Aproximativ 500 de gospodării din mai multe sectoare din Soroca se află într-o incertitudine juridică și tehnică. Asta după ce operatorul ÎIS „Acva-Nord” a intrat în faliment, iar consumatorii au fost deconectați de la apă de mai bine de o săptămână.

Deconectarea a fost făcută de S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, aflată și ea în insolvabilitate.

Igor Focșa, director tehnic S.A. ,,Regia Apă Canal Soroca”: ,,Noi am început să-i deconectăm, întâi pe unul-doi, am crezut că, poate, ceilalți vor vedea și au să vină (să încheie contracte noi, n.r.). Ei nu au venit. Acum am deconectat aproape undeva la 70% (gospodării, n.r.).”

În timp ce deputatul Ion Babici acuză o schemă ilegală de presiune asupra cetățenilor și primăriilor, conducerea Apă-Canal Soroca, în persoana lui Igor Focșa, afirmă că toți cei debranșați nu erau consumatori legitimi, ci „oameni care furau apă”. Asta în condițiile în care acest grup de gospodării au construit singuri rețeaua de apă în anii 2000 (fapt recunoscut de toată părțile), după ce primăria a refuzat să facă acest fapt, motivând refuzul prin lipsă de fonduri. Astfel, oamenii au încheiat contracte directe cu ÎIS „Acva-Nord”.

Recent, pe 4 iunie 2026, un grup de 36 de gospodării din Soroca și satul Zastînca au depus o plângere oficială la ANRE, denunțând refuzul noului operator de a încheia contracte individuale, argumentând lipsa proiectului tehnic al apeductului din zona în care se află acele gospodării.

Deputatul Ion Babici a sesizat oficial Procuratura Generală, solicitând anchetarea de urgență a acțiunilor întreprinse de lichidatorul „Acva-Nord” și de conducerea „Regia Apă-Canal Soroca”. Potrivit lui Babici, este vorba despre o „tentativă abuzivă de a forța primăriile și cetățenii să accepte un operator economic prestabilit, ocolind procedurile legale de licitație și delegare”.

„Notificarea consumatorilor nu a prezentat un caracter neutru privind efectele procedurii de faliment, ci conține o orientare explicită către un operator economic concret (S.A «Regia Apă Canal Soroca»), fapt care ridică serioase semne de întrebare asupra legalității conduitei lichidatorului. […] Printr-o asemenea recomandare, lichidatorul favorizează, direct sau indirect, redirecționarea consumatorilor și a fluxurilor economice, fapt de natură să diminueze baza economică a ÎIS «Acva-Nord»”, afirmă Ion Babici, deputat în Parlament. R. Modova.

Mai mult, Babici scoate în evidență o contradicție economico-contractuală: „Regia Apă-Canal Soroca depinde direct de apa furnizată de Acva-Nord. Dacă ÎIS «Acva-Nord» invocă imposibilitatea tehnică de a mai funcționa din cauza falimentului, cum ar putea cea de-a doua să preia serviciul?

[…] Succesiunea de acțiuni – notificarea emisă de ÎIS «Acva-Nord», demersul S.A. «Regia Apă-Canal Soroca» privind delegarea în regim de urgență și, ulterior, avizul de deconectare – conturează, în ansamblu, un mecanism coerent de presiune asupra autorității publice locale și asupra consumatorilor, în vederea impunerii unei soluții prestabilite. […] S.A. «Regia Apă-Canal Soroca» se află în procedura planului de restructurare, ceea ce ridică serioase probleme de eligibilitate.”

Sursa: radiomoldova.md

De cealaltă parte a baricadei, Igor Focșa, directorul tehnic al SA „Regia Apă-Canal Soroca”, respinge acuzațiile de abuz și afirmă că întreprinderea a încercat timp de câteva luni să ofere perioade de grație, pentru ca populația să intre în cadrul legal, însă, potrivit lui, fără rezultat.

„Istoria e mult mai lungă și vreau să vă spun că consumatorii deconectați au furat până în prezent. Au furat. Au fost consumatori ilegali, conectați la un operator. […] Chiar la ziua de azi erau conectați ca o persoană fizică. O persoană fizică avea încă 50, 100 și așa mai departe de persoane cărora le dădea apă (de la o persoană, trag apă mai multe persoane, n.r.). Nu aveau nici autorizații, nici licență, nimic nu aveau”, declară Igor Focșa, director tehnic SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

Potrivit directorului tehnic, procesul de debranșare a fost justificat prin faptul că rețelele interne nu au fost transmise oficial către noul operator, ci doar punctele principale de branșare ale „Acva-Nord”.

„Nouă nu ni s-au transmis, numai punctele de branșare de la ACVANORD. Numai punctele date. […] Am văzut că, de o lună, două, trei, nu vin să plătească apa, a patra lună și ei nici nu se mișcă… La ziua de azi, dacă o persoană este conectată la un punct de racordare și este ilegal, suntem în drept să-i deconectăm”, susține Igor Focșa, director tehnic SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

Focșa insistă că instituția sa nu refuză pe nimeni care dorește să devină client legal, însă regulile stabilite de Legea 303 privind serviciul public de alimentare cu apă trebuie respectate: depunerea unei cereri, obținerea certificatului de urbanism și realizarea unui proiect tehnic autorizat. „Noi nu ignorăm pe nimeni, dar au început să mă facă bandit”, a adăugat acesta, subliniind că agenții economici (consumatorii non-casnici) s-au conformat deja în totalitate.

Miezul problemei tehnice care blochează acum branșarea legală a multor gospodării, cum este cazul celor 36 de semnatari ai plângerii către ANRE din Soroca și Zastînca, își are rădăcinile în trecut. În anii 2000, zeci de rețele locale de apeduct au fost construite prin efortul comun și pe banii localnicilor, dar fără proiecte tehnice oficiale sau acte de dare în exploatare.

,,Conform legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, articolul 23, în perioada de observație, niciun furnizor de apă nu are dreptul să întrerupă temporar un astfel de serviciu către consumatori. Deconectările s-au făcut într-un mod ilegal, iar ridicarea contoarelor de apă de la consumatori de către S.A. nu reprezintă decât un furt. Acele contoare nu aparțineau S.A «Regia Apă Canal Soroca»”, punctează deputatul Ion Babici.

În timp ce Igor Focșa susține că „operatorul nu construiește rețele” și că cetățenii trebuie să-și asume financiar și legal documentația tehnică, pe de altă parte, deputatul Babici afirmă că deconectarea de la apă a fost ilegală, oamenii se văd puși în fața unei birocrații pentru niște țevi, pe care tot ei le-au instalat și care funcționează mai bine de două decenii.

Vasile PLEȘCA, stagiar ZdG