VIDEO Cum funcționează escrocheriile prin telefon și online. Iurie Roșca, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Iurie Roșca, despre amploarea escrocheriilor online și telefonice care afectează tot mai mulți cetățeni ai R. Moldova și despre mecanismele din spatele acestor scheme.

În cadrul discuției, analizăm cele mai răspândite metode folosite de escroci — de la apelurile false în numele băncilor, instituțiilor statului și companiilor de utilități, până la schemele de investiții fictive care au provocat prejudicii de zeci de milioane de lei. Explicăm cum funcționează ingineria socială, de ce escrocii mizează pe frică, urgență și autoritate și cum reușesc să convingă oamenii să-și transfere singuri banii.

De asemenea, discutăm despre structura grupărilor criminale care operează aceste scheme, despre dificultățile întâmpinate de poliție în investigarea unor rețele transnaționale care folosesc VPN-uri, telefonie IP și criptomonede, dar și despre riscurile noi generate de inteligența artificială, inclusiv clonarea vocilor și automatizarea fraudelor. Totodată, analizăm narațiunile potrivit cărora autoritățile ar fi neputincioase în fața fenomenului și explicăm de ce prevenția, educația financiară și vigilența cetățenilor rămân cele mai eficiente instrumente de apărare împotriva escrocheriilor.