Ministrul Mediului: Se menține un aport de apă „alarmant de scăzut” în bazinul superior al Nistrului

Deși pe teritoriul R. Moldova s-au înregistrat precipitații în ultimele zile, în bazinul superior din Ucraina ploile nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți nivelul apei în lacul de acumulare, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Conform oficialului, datele pentru perioada 1-13 septembrie indică menținerea unui aport de apă „alarmant de scăzut” în bazinul superior al Nistrului, raportat la normele specifice acestei perioade.

În prima jumătate a acestei luni, media zilnică a intrărilor de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost de doar 22,7 m³/s, în timp ce deversările au fost menținute la un debit de 60 m³/s, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august 2026. Din cauza acestei diferențe mari între intrări și ieșiri, rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk continuă să scadă într-un ritm accelerat.

Evoluția zilnică a debitului de intrare:

1 septembrie – 35 m³/s

2 septembrie – 27 m³/s

3 septembrie – 23 m³/s

4 septembrie – 22 m³/s

5 septembrie – 24 m³/s

6 septembrie – 16 m³/s

7 septembrie – 17 m³/s

8 septembrie – 24 m³/s

9 septembrie – 23 m³/s

10 septembrie – 18 m³/s

11 septembrie – 22 m³/s

12 septembrie – 25 m³/s

13 septembrie – 19 m³/s