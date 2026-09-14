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Ministrul Mediului: Se menține un aport de apă „alarmant de scăzut” în bazinul superior al Nistrului

Deși pe teritoriul R. Moldova s-au înregistrat precipitații în ultimele zile, în bazinul superior din Ucraina ploile nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți nivelul apei în lacul de acumulare, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

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Conform oficialului, datele pentru perioada 1-13 septembrie indică menținerea unui aport de apă „alarmant de scăzut” în bazinul superior al Nistrului, raportat la normele specifice acestei perioade.

În prima jumătate a acestei luni, media zilnică a intrărilor de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost de doar 22,7 m³/s, în timp ce deversările au fost menținute la un debit de 60 m³/s, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august 2026. Din cauza acestei diferențe mari între intrări și ieșiri, rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk continuă să scadă într-un ritm accelerat.

Evoluția zilnică a debitului de intrare:

  • 1 septembrie – 35 m³/s
  • 2 septembrie – 27 m³/s
  • 3 septembrie – 23 m³/s
  • 4 septembrie – 22 m³/s
  • 5 septembrie – 24 m³/s
  • 6 septembrie – 16 m³/s
  • 7 septembrie – 17 m³/s
  • 8 septembrie – 24 m³/s
  • 9 septembrie – 23 m³/s
  • 10 septembrie – 18 m³/s
  • 11 septembrie – 22 m³/s
  • 12 septembrie – 25 m³/s
  • 13 septembrie – 19 m³/s

„Dacă la 1 septembrie nivelul apei în lacul de acumulare era de 111,83 m, astăzi acesta a coborât la 111,38 m – o scădere de 45 cm în doar două săptămâni.

Astăzi va avea loc o nouă ședință a Comisiei Nistrene, în cadrul căreia vom analiza evoluția hidrologică și se vor lua noi decizii ce se impun”, a transmis ministrul.

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