MEC a anunțat că va cere reevaluarea a opt teze de doctor. Anterior, în premieră, a fost retras dreptul unui conducător de doctorat de a conduce teze
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni, 6 iunie, că s-a autosesizat în urma „informațiilor și opiniilor apărute în spațiul public” referitoare la procedurile de confirmare a unor titluri științifice. MEC a transmis că „orice suspiciune privind integritatea academică trebuie examinată riguros”.
Totodată, Ministerul a anunțat că, în această săptămână, ANACEC a adoptat, în premieră, decizia de retragere a dreptului unui conducător de doctorat de a conduce teze de doctorat, după „constatarea unor abateri comise în procesul de aprobare a unei teze”.
Conform unui comunicat de presă, Ministerul va sesiza oficial Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și va solicita reevaluarea a opt teze de doctor, „inclusiv a celor aflate în atenția opiniei publice”.
„Solicitarea va fi examinată de Consiliul de Conducere al ANACEC, care va decide, în baza unei noi evaluări de specialitate, dacă respectivele teze întrunesc criteriile necesare pentru confirmarea titlului științific.
Responsabilitatea pentru respectarea normelor de integritate academică începe încă din etapa elaborării tezei și revine, în primul rând, conducătorului de doctorat.
Ministerul va susține aplicarea consecventă a măsurilor prevăzute de lege ori de câte ori sunt constatate cazuri de plagiat sau alte abateri grave, pentru a consolida încrederea în procesul de acordare a titlurilor științifice și pentru a asigura aplicarea acelorași standarde pentru toți”, a notat MEC.