MEC a anunțat că va cere reevaluarea a opt teze de doctor. Anterior, în premieră, a fost retras dreptul unui conducător de doctorat de a conduce teze

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni, 6 iunie, că s-a autosesizat în urma „informațiilor și opiniilor apărute în spațiul public” referitoare la procedurile de confirmare a unor titluri științifice. MEC a transmis că „orice suspiciune privind integritatea academică trebuie examinată riguros”.

Totodată, Ministerul a anunțat că, în această săptămână, ANACEC a adoptat, în premieră, decizia de retragere a dreptului unui conducător de doctorat de a conduce teze de doctorat, după „constatarea unor abateri comise în procesul de aprobare a unei teze”.

Conform unui comunicat de presă, Ministerul va sesiza oficial Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și va solicita reevaluarea a opt teze de doctor, „inclusiv a celor aflate în atenția opiniei publice”.