Peste 100 de absolvenți care au obținut media 10 la bacalaureat în 2026 au fost premiați de MEC

Cei 114 absolvenți care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea 2026, au fost premiați luni, 6 iulie, în cadrul unei ceremonii festive. La evenimentul dedicat celebrării excelenței, perseverenței și integrității academice, tinerii au fost însoțiți de părinți, profesori și directorii instituțiilor în care și-au făcut studiile, comunică Ministerul Educației și Cercetării.

Absolvenții au primit Diplome de gradul I din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, i-a felicitat pe absolvenți pentru performanțele obținute și i-a îndemnat să-și continue studiile în R. Moldova.

„Să rămâneți ambițioși, dar modești. Să fiți exigenți cu voi, dar empatici cu ceilalți. Să căutați excelența, dar să nu uitați niciodată că adevărata valoare a unui om se vede și în felul în care îi ridică pe alții. Vă aplaudăm astăzi pentru rezultatele voastre. Dar vă vom admira cu adevărat pentru ceea ce veți construi mai departe. Moldova are nevoie de mintea voastră, de caracterul vostru și de curajul vostru. Vă așteptăm la studii. Vă așteptăm acasă. Vă așteptăm să fiți parte din generația care va duce această țară mai departe”, a menționat Dan Perciun.

Tinerii și-au exprimat recunoștința față de profesori și față de toți cei care i-au susținut și încurajat de-a lungul anilor de studii, mai comunică MEC.

„Performanțele pe care le celebrăm astăzi confirmă încă o dată că investiția în educație este cea mai temeinică investiție în viitor. Dragi elevi, indiferent unde vă va purta curentul vieții, nu uitați că o societate prosperă are nevoie de tineri care inspiră prin caracter”, a menționat Doina Prepeliță, absolventă a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni.

Totodată, 48 de licee teoretice care au avut în acest an absolvenți cu media 10 la examenul național de bacalaureat au fost distinse cu Diplome de excelență, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obținute în sesiunea 2026 și pentru contribuția lor constantă la promovarea excelenței, calității și performanței în educație.

În sesiunea 2026 a fost înregistrat un număr-record de 114 absolvenți cu media generală 10 la examenul național de bacalaureat, rezultat care reflectă atât calitatea actului educațional, cât și efortul susținut al elevilor, profesorilor și părinților. Premianții reprezintă instituții de învățământ din mai multe raioane/municipii din țară: Bălți, Cahul, Călărași, Chișinău, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, Hîncești, Orhei, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Ungheni, UTA Găgăuzia.