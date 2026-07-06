„Așteptăm cu interes formarea unui nou guvern”. Reacția Comisiei Europene la demisia lui Alexandru Munteanu din funcția de premier

„Respectăm procesele constituționale și democratice ale R. Moldova și așteptăm cu interes formarea unui nou guvern”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert după demisia premierului R. Moldova, Alexandru Munteanu, scrie Teleradio-Moldova.

Potrivit Executivului European, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova „rămâne puternic”, iar Bruxellesul va continua să sprijine reformele și integrarea europeană a țării.

„Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Moldovei. De asemenea, avem încredere că Moldova își va menține ritmul agendei sale de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la UE, în conformitate cu voința poporului moldovean”, a adăugat Markus Lammert.

Schimbarea premierului nu pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova și nici procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat și eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei parlamentare de asociere UE – R. Moldova.

Potrivit acestuia, există patru garanții care susțin continuarea acestui parcurs: disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini aderarea Republicii Moldova, voința cetățenilor exprimată la alegerile parlamentare, prezidențiale și la referendum.

„Toate aceste garanții rămân în picioare și după schimbarea prim-ministrului”, a declarat Siegfried Mureșan, pentru Teleradio-Moldova.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”

Vineri, 3 iulie, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia după opt luni de la învestire. Plecarea sa din funcție vine după mai multe demisii în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”, după ce ZdG a dezvăluit că fostul director al întreprinderii a câștigat concursul organizat de Agenției Proprietății Publice (APP) în baza unui CV cu informații false, dar și despre salariile angajaților de la întreprinderea de stat.

Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a scris Munteanu.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.

Mulțumesc tuturor colegilor – miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a scris Munteanu.

Ulterior, președinta Maia Sandu a declarat că a luat act de demisia premierului Munteanu. Aceasta i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu „pentru faptul că și-a asumat răspunderea pentru Guvern, într-o perioadă complexă, atunci când erau necesare măsuri de relansare a economiei, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale”.