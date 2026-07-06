Trei evaluări finalizate: două propuneri de promovare la Procuratura Chișinău și una de nepromovare la Procuratura Anticorupție

Procurorul anticorupție Nicolae Mătăsaru nu ar trebui să promoveze evaluarea integrității, a concluzionat Comisia de evaluare a procurorilor. Aceasta a anunțat luni, 6 iunie, că a finalizat procedura de verificare a integrității etice și financiare în cazul a trei procurori. Este vorba despre Armen Oganesean și Liliana Partole, din Procuratura municipiului Chișinău, și Nicolae Mătăsaru, din Procuratura Anticorupție.

Completele de evaluare A și B au concluzionat că procurorii Liliana Partole și, respectiv, Armen Oganesean întrunesc criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de art. 11 din Legea nr. 252/2023 și au propus promovarea evaluării externe.

În ceea ce îl privește pe procurorul Nicolae Mătăsaru, Completul A de evaluare a constatat că acesta nu corespunde criteriului de integritate financiară, propunând nepromovarea evaluării externe.

Rapoartele de evaluare au fost transmise subiecților vizați și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Rapoartele vor fi făcute publice după expirarea termenului de contestare a deciziilor CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea unor hotărâri definitive ale Curții Supreme de Justiție.