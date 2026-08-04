În R. Moldova au fost înregistrate cinci focare de boli la animale. ANSA îndeamnă fermierii să evite hrănirea porcilor cu cereale proaspăt recoltate

În perioada 23 iulie 2026 – 3 august 2026, în R. Moldova au fost înregistrate cinci focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Astfel, au fost înregistrate următoarele focare:

– un focar de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici în raionul Vulcănești, localitatea Vulcănești;

– un focar de rabie, la câine, în raionul Ungheni, localitatea Rezina;

– un focar de rabie la câine, în municipiul Chișinău, localitatea Bubuieci;

– un focar de rabie la bovină, în raionul Soroca, localitatea Nimereuca;

– un focar de rabie la capră, în raionul Drochia, localitatea Chetrosu.

În context, ANSA informează că pe teritoriul R. Moldova este confirmat în prezent un singur focar de pestă porcină africană (PPA), aflat sub supravegherea autorităților competente și gestionat în conformitate cu prevederile sanitar-veterinare în vigoare. Potrivit Agenției, toate focarele confirmate anterior au fost eradicate cu succes.

„De asemenea, pe perioada desfășurării lucrărilor de recoltare a cerealelor, ANSA îndeamnă fermierii să respecte cerințele minime de biosecuritate, să evite hrănirea porcilor cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită. Acestea ar putea fi potențial contaminate de către mistreți cu virusul PPA. Evitați utilizarea în hrana animalelor a resturilor culinare și respectați cerințele minime de biosecuritate!

Deținătorii de porcine sunt îndemnați să manifeste deschidere și responsabilitate față de această acțiune, să colaboreze cu medicii veterinari și să ofere informațiile necesare pentru desfășurarea evaluărilor”, se spune într-un comunicat al Agenției.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește că identificarea și înregistrarea animalelor este gratuită pentru exploatațiile nonprofesionale și oferă „o serie de beneficii concrete, inclusiv posibilitatea de a beneficia de despăgubiri din partea statului, în cazul apariției unor focare de boală sau diverse intemperii, precum și posibilitatea comercializării legale a animalelor sau a surplusului de produse”.