Judecătorul Ion Bulhac promovează evaluarea externă după decizia CSM, deși Comisia a propus din nou nepromovarea

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a acceptat propunerea de nepromovare a judecătorului Ion Bulhac, formulată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Astfel, membrii CSM au dispus promovarea acestuia.

„CSM a constatat că deficiențele identificate în cauzele examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în care este vizat judecătorul Ion Bulhac, reprezintă erori de interpretare juridică, de natură decizională, și nu acte arbitrare. Potrivit standardelor constituționale aplicabile, doar erorile de o gravitate deosebită pot justifica excluderea unui judecător din sistem”, a scris Consiliul.

Conform CSM, în cauzele criticate, judecătorul Bulhac a activat ca membru al unor complete colegiale, având la acea etapă o experiență profesională redusă și fără a deține calitatea de raportor sau de președinte al completului. „Aceste circumstanțe diminuează gradul de vinovăție individuală care i-ar putea fi imputat.”

„În cauzele de recurs, instanța este ținută strict de motivele invocate de părți. Judecătorul nu poate fi sancționat pe plan etic pentru omisiuni care decurg din limitele legale ale procedurii sau din modul în care cererile au fost motivate de către participanți”, a mai precizat instituția.

Bulhac a fost reevaluat după ce Comisia a dispus în iunie 2025 nepromovarea acestuia, iar CSM a respins raportul de nepromovare a Comisiei și a fost dispusă reevaluarea judecătorului.

Astfel, magistratul a fost reevaluat pe 4 iunie 2026 și a decis, din nou, nepromovarea acetuia.

Ion Bulhac a făcut parte din completul de judecată de la Curtea de Apel Chișinău care a pronunțat decizia de condamnare la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis în privința lui Ilan Șor. Decizia de condamnare în dosarul Șor a fost emisă de un complet format din trei magistrați: Ion Bulhac, judecător raportor, Galina Moscalciuc și Marcel Juganari.

Bulhac a fost numit judecător în iulie 2002. Până în decembrie 2004 a activat la Judecătoria Anenii Noi, după care a fost transferat la Judecătoria Ciocana din Chișinău. În aprilie 2017 a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.