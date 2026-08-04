Două nave civile aflate în Marea Neagră, atacate de drone. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți

Oficialii turci au anunțat marți, 4 august, că un atac cu drone a avut loc asupra a două nave civile în Marea Neagră, iar ca urmare mai mulți membri ai echipajului au fost răniți. La sfârșitul lunii mai, Turcia avertizase asupra unei „escaladări necontrolate” în regiunea Mării Negre, după un atac cu drone asupra unei nave de marfă turcești, relatează Euronews.

Ministerul de Externe a declarat că navele au fost atacate după ce au părăsit portul rusesc Novorossiisk luni seară, 3 august, iar mai mulți membri ai personalului au fost răniți, adăugând că „situația lor este monitorizată îndeaproape”.

„Suntem profund îngrijorați de escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil în ciuda numeroaselor noastre avertismente”, a declarat ministerul.

Acesta a cerut tuturor părților să „implementeze urgent măsuri concrete pentru a asigura siguranța navigației în Marea Neagră” și a avertizat că aprovizionarea cu alimente ar putea fi afectată în caz contrar.

Potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic, cele două nave, identificate de minister ca fiind Yasar și Nadezhda, navighează sub steaguri panamez și, respectiv, camerunez, dar sunt deținute de companii turcești.

Rusia și Ucraina au intensificat atacurile asupra navelor de marfă de câteva săptămâni.

O navă de pescuit turcească a fost atacată la sfârșitul lunii iunie în Marea Neagră, în apropierea coastei Crimeei, soldată cu un mort și patru răniți. La sfârșitul lunii mai, Turcia avertizase asupra unei „escaladare necontrolate” în regiunea Mării Negre, după un atac cu drone asupra unei nave de marfă turcești.

Marina ucraineană a susținut că o dronă rusească a atacat nava.