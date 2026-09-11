Cum va fi vremea vineri, 11 septembrie

Vineri, 11 septembrie 2026, se așteaptă cer variabil, iar vremea va fi fără precipitații în R. Moldova, conform prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

Vântul va suflat slab, din sud-est slab, până la moderat.

În centrul țării, cerul va fi variabil, iar maximele vor ajunge la 29°C.

În nord, cerul va fi noros, cu temperaturi de până la 26°C ziua.

Și în sudul țării cerul va fi variabil. Temperaturile vor urca până la 31°C.