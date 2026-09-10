Marcel Spatari preia conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe, iar Adrian Băluțel – pe cea a Comisiei pentru integrare europeană

Deputatul Marcel Spatari a preluat conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe, iar Adrian Băluțel a fost numit președinte al Comisiei pentru integrare europeană. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre adoptat de Parlament, conform unui comunicat de presă.

Potrivit documentului, Adrian Băluțel a fost inclus și în componența Biroului permanent. Modificările au fost făcute la solicitarea fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

De asemenea, a fost modificată componența nominală a altor comisii. Iurie Levinschi a fost numit vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, iar Valeriu Robu – secretar al comisiei. Victor Mătrăgună a fost numit membru al comisiei, suplinind locul vacant.

Ion Groza a fost numit vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă, iar Roman Roșca – membru al comisiei.

În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Parlamentului. Acestea examinează proiecte de acte legislative și propuneri legislative, elaborează rapoarte și avize, efectuează anchete parlamentare și examinează alte probleme, inclusiv la solicitarea Președintelui Parlamentului sau a vicepreședinților.