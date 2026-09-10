Trump promite 5000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie

Președintele american Donald Trump le-a făcut miercuri, 9 septembrie, la Dallas, o ofertă alegătorilor americani: un „dividend” de 5000 de dolari pentru fiecare cetățean adult al Statelor Unite, dacă Partidul Republican păstrează controlul asupra ambelor camere ale Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului. La convenția republicană dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele SUA a făcut apologia războiului din Iran și a taxelor vamale și i-a numit pe democrați „comuniști” și „nebuni de legat”, relatează Deutsche Welle (DW).

După ce a avertizat asupra unei preluări „comuniste” a puterii de către democrați „nebuni de legat și radicali”, Trump a precizat că „dacă republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite, pe amândouă… datorită forței noastre extraordinare și succesului nostru economic, voi acorda fiecărui cetățean adult din Statele Unite ale Americii un dividend de 5000 de dolari”. „Singura condiție este ca dividendele să fie cheltuite în Statele Unite ale Americii”, a adăugat șeful Casei Albe, în discursul de circa două ore de la convenția republicană dedicată alegerilor de la jumătatea mandatului. „Nu vrem să mergeți în Canada să cheltuiți banii, nu vrem să mergeți în China sau în Germania”.

Președintele nu a precizat cum va finanța măsura și nici cum va urmări guvernul unde cheltuiesc cetățenii banii. Anterior, Trump le promisese cetățenilor cecuri de 2000 de dolari din veniturile obținute din taxele vamale, care până acum nu au fost acordate.

Despre ce a mai vorbit Trump?

Șeful administrației de la Washington a făcut anunțul în discursul rostit la deschiderea evenimentului de două zile organizat la Dallas, în Texas. Într-un discurs care a abordat numeroase teme, Trump a lăudat unele dintre cele mai importante și controversate decizii, măsuri și proiecte din al doilea său mandat, între care înăsprirea măsurilor împotriva imigrației, războiul din Iran, taxele vamale și represaliile economice care au urmat, sala de bal de la Casa Albă și restricțiile impuse persoanelor transgender.

Președintele le-a cerut alegătorilor să „se prefacă” că și el candidează la alegerile din noiembrie, când vor fi aleși noi membri ai Camerei Reprezentanților și ai Senatului. Altfel, „cel mai măreț for legislativ din istorie va fi controlat, pentru prima dată, de un grup parlamentar comunist”.

Încercările sale de a introduce numele Americii în denumirile Golfului Mexic și Lacului Ontario au fost întâmpinate cu aplauze entuziaste. Mai târziu, a improvizat pe tema redenumirii Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”.

Un al doilea discurs al președintelui este așteptat și în această seară.

Cine a mai participat la convenția republicană?

Ceilalți vorbitori s-au concentrat mai puțin pe bilanțul administrației MAGA condusă de Trump și i-au atacat, în schimb, pe democrați, numindu-i „malefici” și „socialiști”.

Printre cei care au luat cuvântul miercuri s-a numărat procurorul general al statului Texas, Ken Paxton, un aliat apropiat al lui Trump, angrenat într-o cursă dificilă pentru Senat împotriva democratului în ascensiune James Talarico, reprezentant al unei aripi mai tinere și mai progresiste a taberei liberale.

Într-un gest neobișnuit, senatorul republican de Pennsylvania Dave McCormick a fost prezentat de colegul său democrat din același stat, John Fetterman.

Fetterman, care în ultimii ani s-a distanțat tot mai des de pozițiile Partidului Democrat, l-a prezentat pe republican drept „bunul său prieten” și s-a angajat să colaboreze cu Trump pentru a proteja industria siderurgică a statului.

Au fost prezenți și activiști conservatori. Agenția Associated Press l-a remarcat printre participanți pe Stewart Rhodes, fondatorul grupării extremiste Oath Keepers. Rhodes fusese condamnat la 18 ani de închisoare pentru rolul său în violențele de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021, dar a beneficiat ulterior de măsurile ample de clemență acordate de Trump după revenirea la putere. Trump a apreciat și prezența Erikăi Kirk, în ajunul împlinirii unui an de la uciderea soțului ei, Charlie Kirk.

Vicepreședintele JD Vance a fost salutat pe scurt spre finalul discursului și va avea joi, 10 septembrie, propria sa alocuțiune, pe care mulți o privesc ca pe un început de campanie pentru prezidențialele din 2028.