Modificarea procedurii de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, votată de Parlament în prima lectură

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop „consolidarea transparenței în cadrul procesului de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale”, conform unui comunicat de presă.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, după ce Comisia de la Veneția a adoptat un aviz referitor la proiectul de lege privind Curtea Constituțională a Republicii Moldova. De asemenea, proiectul de lege include recomandările experților Comisiei Europene.

Proiectul de lege propune modificarea articolului care se referă la criteriile de eligibilitate și la modul de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Procedura de selectare a unui nou judecător va demara cu trei luni înainte de expirarea mandatului.

Instituțiile care selectează candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale – Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii – vor fi obligate să organizeze procedura de selectare pe baza unor „criterii obiective”. Prin urmare, fiecare autoritate va publica pe pagina sa web oficială anunțul despre inițierea procedurii de selectare, cerințele pentru candidați și termenul-limită de depunere a actelor de participare.

Următoarea etapă obligatorie este consultarea publică și verificarea integrității candidaților. Totodată, CV-urile acestora vor fi publicate, iar societatea civilă, mass-media și alte părți interesate vor avea un termen în care să trimită informații documentate despre eligibilitatea, incompatibilitățile sau integritatea candidaților.

Procedura de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, mai transparentă

Comunicate de Presă

Chișinău, 10 septembrie 2026 – Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop consolidarea transparenței în cadrul procesului de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, după ce Comisia de la Veneția a adoptat un aviz referitor la proiectul de lege privind Curtea Constituțională a Republicii Moldova. De asemenea, proiectul de lege include recomandările experților Comisiei Europene.

Proiectul de lege propune modificarea articolului care se referă la criteriile de eligibilitate și la modul de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale. Obiectivul prevederilor propuse este instituirea unui cadru transparent, competitiv și clar structurat pentru selectarea judecătorilor Curții Constituționale.

Procedura de selectare a unui nou judecător va demara cu trei luni înainte de expirarea mandatului.

Instituțiile care selectează candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale – Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii – vor fi obligate să organizeze procedura de selectare pe baza unor criterii obiective. Prin urmare, fiecare autoritate va publica pe pagina sa web oficială anunțul despre inițierea procedurii de selectare, cerințele pentru candidați și termenul-limită de depunere a actelor de participare.

Următoarea etapă obligatorie este consultarea publică și verificarea integrității candidaților. Totodată, CV-urile acestora vor fi publicate, iar societatea civilă, mass-media și alte părți interesate vor avea un termen în care să trimită informații documentate despre eligibilitatea, incompatibilitățile sau integritatea candidaților.

O altă etapă a procedurii de selectare este intervievarea candidaților. Rezultatele finale ale procedurii vor fi publicate pe pagina web a instituției care a desfășurat procedura de selectare a candidatului la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Astfel, termenul pentru organizarea procedurii de selectare și desemnare a judecătorului Curții Constituționale va fi extins de la 45 de zile la trei luni, pentru a asigura „un interval de timp suficient pentru desfășurarea efectivă și corespunzătoare a tuturor etapelor procedurale”.

Potrivit legislației, Curtea Constituțională este constituită din șase judecători, numiți pentru un mandat de șase ani. Doi dintre ei sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Pe durata exercitării mandatului, aceștia sunt inamovibili, independenți și se supun numai Constituției.

Proiectul de modificare a Legii cu privire la Curtea Constituțională va fi propus Parlamentului spre examinare în a doua lectură.