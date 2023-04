Cum a fost luna martie pentru redacția ZdG

Dragă comunitate ZdG. Noi la ZdG am legat mărțișorul de un zărzărel înflorit și am făcut totalurile lunii martie. Vrem să împărțim bucuriile și succesele cu voi, pentru că susținerea voastră ne ajută să facem lucruri bune în Moldova!

În martie 2023 ne-am bucurat de o creștere nemaipomenită a canalului nostru de youtube ZdG. Videourile publicate în martie au adunat aproape 1 milion de vizualizări, iar emisiunea „Săptămâna de Gardă” – o sinteză a celor mai importante evenimente ale săptămânii, devine tot mai populară. Mulțumim celor care ne vizionează constant, confirmând astfel că facem lucruri ce contează.

Tot în martie ZdG s-a menținut în top 10 cele mai accesate pagini web din Moldova și în top 5 al celor mai accesate pagini de media. Totodată, suntem singura echipă de investigații în acest top și rămânem cel mai abonat ziar din R. Moldova.

Investigația lunii:

În luna martie 2023, doi dintre colegii noștri, anterior implicați în investigația sub acoperire „Protestatari în chirie”, au realizat un nou material despre rețelele de recrutate a tinerilor studenți pentru protestele cu plată organizate de Partidul Șor. Astfel, unul dintre reporterii ZdG s-a infiltrat în mai multe grupuri de Telegram, obținând propuneri de participare, informații cu referire la organizarea, scopurile și modul de comportament pe parcursul manifestațiilor. Am aflat că participanții sunt fotografiați pentru a le fi verificată prezența la proteste, iar doi dintre tinerii intermediari au recunoscut și descris procesul de recrutare într-o conversație cu reporterul nostru.

Țăranul vizualizat de un milion de ori, pentru că cheltuie 100 de lei

În luna martie am scris despre Constantin Olteanu, săteanul care reușește să încălzească trei spații cu doar 100 de lei. Materialul video despre el „Am ieșit din iarnă cu 100 de lei. Nu am gaz, nu vreau să-l sponsorizez pe Putin” are peste 1 milion de vizualizări pe Facebook și peste 100 de mii de vizualizări pe canalul de youtube.

Cele mai citite materiale sunt despre drepturi și justiție

Cititorii de pe pagina web au fost foarte interesați să afle detalii despre cei 7 bărbați reținuți, bănuiți de „săvârșirea infracțiunii de pregătire a dezordinilor în masă”, care neagă orice vină și nu dau detalii la întrebările adresate de către reporteri.

La Podcast ZdCe am avut o trecere în revistă a celor mai importante evenimente istorice ce au vizat limba română și istoria românilor din R. Moldova. Discuția cu istoricul Octavian Țîcu a fost foarte populară printre ascultătorii ZdG.

Detalii despre reforma justiției au fost explicate comunității ZdG de către ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Cel mai citit material în limba rusă a fost știrea ce anunța faptul că din 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu 15%.

Pentru știri la minut, vă așteptăm cu drag pe canalul nostru de Telegram (https://t.me/s/zdgmd).

ZdG cutreieră Moldova

La sfârșitul anului 2022 anunțam că pe parcursul noului an vom merge în deplasări, prioritar în raioanele cu cei mai mulți abonați, pentru a asculta problemele cu care se confruntă locuitorii de acolo și a contribui la soluționarea acestora. Am reușit să ajungem la Cahul (raionul cu cei mai mulți abonați la ZdG), apoi la Rezina și la Fălești.

Reporterii au adus materiale importante din toate aceste raioane. De exemplu, la Rezina colegii au investigat cum locuințele sociale care trebuiau să fie construite pentru pături social-vulnerabile, ar putea să nu ajungă la aceste persoane, întrucât au fost repartizate în timpul Uniunii Sovietice angajaților fabricii de ciment din raion.

ZdG – la concursuri internaționale

Ziarul de Gardă a fost invitat să participe la Reporter Slam, un concurs jurnalistic ieșit din tipare. Colega noastră, Natalia Zaharescu, a prezentat în fața unui public, într-o manieră distractivă, investigația sub acoperire „Protestatari în chirie”.

În acest an am îndrăznit să participăm la Gala Premiilor CeRe – un concurs pentru activism civic din România. Există un juriu, dar voturile cetățenilor sunt importante. Vom aprecia mult dacă veți intra pe acest link https://galacere.ro/ și la categoria Votează poveștile înscrise la ediția 2023 veți vota Ziarul de Gardă. Vrem să ducem corupția la Muzeu și să nu mai revină în judecătorii, universități sau spitale. Vrem să existe un loc unde să se întâlnească întreaga societate, să se documenteze despre corupție, să se implice în această luptă, iar corupția să devină un fenomen de luat în râs, nu un exemplu de urmat.

ZdG înaripează tinerii

Ne dorim să ajungem cu activitatea ZdG mai aproape de tânăra generație, iar în martie, Colegiul Tinerilor de la Ziarul de Gardă a organizat un eveniment intitulat „Licitație de idei„, la care s-au adunat tineri liceeni ca să discute despre abordarea temelor de interes pentru tineri în mass-media. Am notat mai multe idei, care vor fi implementate în perioada ce urmează.

💦Dacă semănați acum 2% din taxe în grădina ZdG, vom culege o roadă bună de investigații! Vă reamintim că puteți direcționa 2% din impozitul pe venit către Ziarul de Gardă până pe 2 mai, la depunerea declarației cu privire la venit pentru anul trecut. Tot ce trebuie să faceți e să treceți codul fiscal al organizației noastre – 1010620003744 (Asociația Media-Guard, parteneră ZdG), în căsuța M1 (secțiunea V, facultativă) din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit – formularul CET18. Vă mulțumim!

DIFICULTĂȚI ȘI PROVOCĂRI

ZdG continuă să fie și printre cele mai acționate mass-media în instanță. În acest moment avem 6 dosare pe rol, nemulțumiții fiind exponenți ai guvernării precedente, procurori, judecători, avocați. Mai grav este că în această lună am pierdut un proces în instanță. Este primul proces pierdut în toată istoria ZdG și urmează să achităm o sumă importantă de bani unui fost exponent al președinției din perioada lui Igor Dodon. Cu detalii pe acest caz vom reveni într-un articol în perioada următoare.

La fel ca și majoritatea cetățenilor și instituțiilor din R. Moldova, ne confruntăm și noi cu problema prețurilor și tarifelor crescânde, cu găuri bugetare și criza de cadre. Dar de asta există probleme, ca să le discutăm și să căutăm soluții. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături! Puteți abona Ziarul de Gardă la orice oficiu poștal, puteți dărui abonamente oricui doriți pe abonare.md și puteți să ne sprijiniți în orice fel doriți pe zdg.one.

Cu drag, redacția ZdG