VIDEO Studenți ademeniți cu bani u(ȘOR)i pentru a participa la protestul inițiativei „Mișcarea pentru Popor”

„Pațanii, cine vrea de lucru. Dați-mi un mesaj. Plătesc destul de bine. 50 de euro pe zi”. Acesta este mesajul cu care mai mulți studenți din Chișinău sunt ademeniți să participe la manifestațiile inițiativei „Mișcarea pentru Popor”, coordonată, de facto, de Partidul Șor.

Un reporter al ZdG s-a infiltrat în mai multe grupuri pe o rețea de mesagerie, în care se negociază participarea studenților la acțiunile de protest și remunerarea acestora. Timp de aproape o lună am urmărit discuțiile din aceste grupuri, iar într-un final, am participat la acțiunea organizată duminică, 12 martie, la Chișinău. Am fost fotografiați, dar, deși ni s-a promis că vom fi plătiți, iar peste o săptămână vom participa la un alt protest, aceste fapte nu s-au mai produs. „Am vorbit cu dânsul (organizatorul, n.r.), el trebuie să vadă dacă am „pațani” serioși, nu copii, de asta venim azi și ne fotografiem”, argumenta procesul de fotografiere unul dintre organizatori.

În această perioadă participarea studenților la proteste a fost amânată de mai multe ori, din lipsa banilor. „Banii n-o putut să treacă vama” sau „Aista cu bani nu vine și nu dă semne de viață, decât să ne ducem și să nu primim bani, mai bine nu ne ducem. Când o să fie bani la mână, atunci”, explica amânarea participării la proteste unul dintre organizatori.

Într-o conferință de presă, la 13 februarie curent, inițiativa „Mișcarea pentru Popor”, din care fac parte patru partide politice de opoziție (ȘOR, PACE, Renaștere-Возрождение și Uniunea Centristă din Moldova), anunța pentru duminică, 19 februarie, organizarea unui protest în centrul capitalei, în care să se ceară achitarea de către guvernare a facturilor cetățenilor pentru perioada rece a anului.

Cu patru zile înainte de manifestația preconizată, un reporter ZdG s-a infiltrat în câteva grupuri de studenți de pe o rețea de mesagerie, în care se discuta despre participarea lor la proteste.

„Pațanii, cine vrea de lucru. Plătesc destul de bine. 50 de euro pe zi”

Totul a pornit de la un anunț publicat la 14 februarie în grupul studenților care locuiesc în căminul numărul 10 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM). „Pațanii, cine vrea de lucru. Dați-mi un mesaj. Plătesc destul de bine. 50 de euro pe zi”, a scris utilizatorul „Number.one/” în grupul căminului. Totodată, doritorii erau îndemnați să-și anunțe și prietenii, iar pentru fiecare persoană adusă urmau să primească câte 50 de lei, „așa ca un fel de motivație”, preciza același utilizator, despre care ZdG a aflat ulterior că era un student din anul II de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.

După publicarea anunțului, mai mulți tineri din grup au întrebat despre ce fel de muncă ar fi vorba. „Voi spuneți dacă vreți de lucru, cred că dacă primești lei buni pentru a nu face nimic, atunci nu mai contează cine și ce organizează”, a răspuns un alt utilizator, „Mass 01”, după ce un tânăr din grup a întrebat dacă remunerarea este prevăzută pentru participarea la protestele organizate de Partidul Șor.

„Cel mai important, de ruble (bani, n.r.) nici vorbă să nu meargă”

Astfel, după ce reporterul ZdG a lăsat un mesaj privat utilizatorului „Number.one/”, precum că dorește să participe la protest și să fie remunerat cu 1000 de lei, utilizatorul, foarte receptiv, a răspuns, îndemnând reporterul să se alăture altor două grupuri de pe Telegram, unde urmau să fie publicate detaliile ulterioare.

Unul dintre grupuri, denumit „Chișinău”, era gestionat de studentul cu care am discutat. Al doilea grup se numea „Babele la piață”. Ulterior, a fost denumit „Piața marei adunari nationale”, fiind administrat de un alt utilizator, „Andrușa”, numele fiind scris cu litere slavone, iar fotografia de profil prezentând o gorilă.

Vineri, 17 februarie, cu două zile înainte de anunțatul protest, unul dintre organizatori a început să scrie primele instrucțiuni pentru participarea la manifestația din 19 februarie. „Baieți, așa… duminică la ora 1 se începe toată miropriatia (evenimentul, n.r.). La vreo 12 o să ne întâlnim undeva, o să stabilim un loc anumit!! Se va prelungi tot asta până nu se întunecă afară! Din partea voastră se cere în primul rând responsabilitate și punctualitate, să nu ne facem de cap, să nu facem conflicte!! O să stăm, nimeni n-o să ne atingă. Noi tot pe nimeni nu vom atinge! Cel mai important, de ruble (bani, n.r.) nici vorbă să nu meargă, să nu vorbiți nici între voi despre bani, sau despre asta că va invitat cineva pentru lei și așa mai departe. Asta e tema aparte care nu trebuie discutată!!!”, scria utilizatorul „Mass01”, precizând că „pentru organizarea protestelor și atragerea altor persoane este pedeapsă mare conform legilor, așa că aveți grijă mare”.

„Banii n-o putut să treacă vama”

În seara de dinaintea protestului pregătirile erau în toi. Același utilizator a anunțat locul de întâlnire pentru a doua zi – sediul Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. El preciza că toți trebuiau să se prezinte acolo la ora 12.00, iar cei din grup trebuiau să se comporte de parcă nu s-ar cunoaște între ei. Peste câteva ore însă, planurile au fost date peste cap. Același utilizator a scris că totul se amână pentru săptămâna următoare.

În grupul „Chișinău”, utilizatorul „Number.one/” explica situația și preciza că participarea la protest a studenților se amână pentru că există o problemă cu banii promiși – „N-o putut să treacă vama”.

În aceeași zi, sâmbătă, 18 februarie, Procuratura Anticorupție anunța despre noi percheziții în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Politic Șor. Perchezițiile s-au făcut la „domiciliile unor membri ai fracțiunii, care sunt implicați activ și sistematic în recepționarea și distribuirea banilor în proporții deosebit de mari către președinți și vicepreședinți ai oficiilor teritoriale ale partidului, pentru transportarea și remunerarea cetățenilor din diferite regiuni ale țării la protestele organizate de Partidul Șor în perioada septembrie 2022 – prezent, inclusiv protestul planificat pentru data de 𝟏𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑”, anunța Procuratura într-un comunicat. În urma perchezițiilor opt persoane au fost reținute.

„Protestul o să fie, dar se preconizează pentru o zi mai favorabilă”

Următoarea săptămână, joi, 23 februarie, utilizatorul „Number.one/” anunța pe grupul „Chișinău” despre planificarea unui nou protest și preciza că „banii sunt, asta e principalul”. Însă, manifestația nu a avut loc nici de această dată. În celălalt grup, „Piata marei adunari nationale”, tinerii erau ținuți în suspans și insistau să afle dacă se mai preconizează ceva, în timp ce alții părăseau grupul.

Marți, 28 februarie, în timp ce manifestanții Partidului Șor au blocat străzile Chișinăului, lucru despre care a remarcat unul dintre tinerii din grup, utilizatorul „Kamikaze” din același grup preciza că „Protestul o să fie, dar se preconizează pentru o zi mai favorabilă” și că „Data viitoare cred că plecăm și noi”.

5 martie promitea să fie o dată favorabilă pentru tinerii din grup, după ce trei zile mai devreme utilizatorul „Kamikaze” anunța că pentru acea duminică se preconiza un nou protest. Însă, și de această dată evenimentul a fost anulat din cauza problemelor financiare. „Aista cu bani nu vine și nu dă semne de viață, decât să ne ducem și să nu primim bani, mai bine nu ne ducem. Când o să fie bani la mână atunci”, a explicat un alt utilizator al grupului.

„Trebuie să vadă dacă am „pațani” serioși, nu copii”

Sâmbătă, 11 martie, utilizatorul „David Bruno” a anunțat membrii grupului că „mâine trebuie să ne întâlnim toți să facem o poză ca să știe pe duminica viitoare câți suntem. Cine nu va fi mâine, nu va primi pentru poză, ea nu o să fie postată nicăieri. Mâine de la 10:00 până la 10:30 voi fi la bonjur, în centru, de lângă catedrală”, preciza utilizatorul.

Reporterul ZdG a dat curs „invitației”, astfel că duminică, 12 martie, s-a prezentat la locul în care urmau să se întâlnească membrii grupului. În jurul orei 11:00 de el s-a apropiat un tânăr de aproximativ 18-20 de ani, care s-a prezentat cu numele Eugen. Acesta a fost surprins că la acea oră reporterul ZdG sub acoperire era singurul membru din grup care venise. Ulterior, tânărul a început să explice cum vor derula evenimentele în următoarele ore. În cadrul discuției au fost stabilite condițiile în care urma să fie oferiți banii pentru participarea la protest.

Imagini reconstituite a discuției reporterului ZdG cu tânărul din grupurile ce chemau studenții la proteste

„Duminica viitoare (19 martie, n.r.) o să fie un protest mare, dar la acesta de azi doar o să stai. Am vorbit cu dânsul (organizatorul, n.r.), el trebuie să vadă dacă am „pațani” serioși, nu copii, de asta venim azi și ne fotografiem. În general, mi-a zis să venim să facem ce-i al nostru și după o să ne facă cinste. Am putea deodată după protest să mergem în parcul „La izvor” să facem frigărui. I-am zis că nu o să dorească toți la frigărui, mai bine câte o sută de lei pentru o oră să stai. Dacă ai venit azi, înseamnă că o să mergi și duminica viitoare. Dar băieții aceia care le-a fost lene, o să rămână fără nimic. În jur de 80 de oameni au zis că o să meargă și nimeni. Organizatorul a zis azi să ne ducem, să facem o fotografie. Eu am fost două săptămâni în urmă. Ne-au dat câte o sută de lei, am fumat o țigară, am mai stat două minute și am plecat”, se laudă Eugen.

„De acum înainte am să le zic cu două-trei zile înainte de protest, că toți au spus că s-au dus în sat”

Peste 10 minute a venit un alt băiat, care se cunoștea cu Eugen, prezentându-se cu numele Marius, iar după încă 10-15 minute, când am înțeles că un băiat care trebuia să se apropie în locul preconizat nu va veni, am plecat spre locul unde se adună protestatarii – sediul USMF. Pe drum am întâlnit câteva grupuri mari de oameni în vârstă care mergeau în aceeași direcție. „Ăștia precis sunt de-ai noștri”, a exclamat unul dintre tineri.

Între timp, grupului i s-au alăturat încă doi tineri, iar în tot acest timp Eugen primea apeluri telefonice în care era întrebat despre cine a venit să „protesteze”. Eugen a menționat și una dintre cauzele numărului mic de tineri care s-au prezentat la protest. „De acum înainte am să le zic cu două-trei zile înainte de protest, că toți au spus că s-au dus în sat”.

Ajunși în fața USMF, observăm că acolo așteptau deja câteva sute de oameni. Tot acolo ne-am întâlnit cu alți 12 tineri aduși organizat pentru participarea la protest. În discuția cu unul dintre ei am aflat că are doar 18 ani și că a venit din satul Bubuieci. El ne-a zis că a venit prima dată la protest. „De mine au dat prin niște cunoscuți de-ai mei, dar ei ieri s-au îmbătat și nu a venit niciunul azi”.

Alți doi participanți care susțineau că au mai fost la proteste, au menționat despre modul în care au fost plătiți – „Niciodată nu ne-au dat banii deodată. O să ne zică să venim într-o zi să ne dea bani, dar de obicei pun pe card”.

Unul dintre tinerii participanți la protest

Fotografia – ca dovadă a prezenței

După aproape jumătate de oră de așteptare în fața clădirii USMF, am fost chemați în spatele ei, unde se aflau câteva zeci de persoane care așteptau să plece la protest. Acolo am întâlnit un bărbat de 35-40 de ani, îmbrăcat în haine de culoare neagră și cu ochelari de soare pe ochi. Bărbatul vorbea în limba rusă, iar din discuțiile cu tinerii de acolo am dedus că era unul dintre cei care au organizat prezența acestora la protest. În timp ce așteptam, de grupul nostru s-au apropiat trei angajați ai poliției, pentru a verifica actele și vârsta participanților. Majoritatea tinerilor au spus că nu dețin acte de identitate la ei. „Le-am zis Bezuglo, 06.07.2003. Ei au baza de date, acum nici permisul nu trebuie să-l porți cu tine, lasă să controleze”, s-a lăudat unul dintre tineri.

Bărbatul în ochelari se numără printre persoanele ce a organizat tinerii

Pe la 12:30 de grupul nostru s-a apropiat o doamnă de aproximativ 40 de ani, care și ea purta ochelari de soare și, la fel, vorbea în limba rusă. Ea ne-a rugat să ne aliniem pentru a ne face o poză, drept dovadă că oamenii „racolați” au venit la protest.

Această practică, de a fotografia „protestatarii”, am observat-o de câteva ori în acea zi. După ce am fost fotografiați, am așteptat câteva minute începutul protestului și am mers spre mulțimea care s-a adunat lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare”. Unul dintre tineri ne-a zis că trebuie să-l așteptăm pe unul dintre organizatori, pentru a afla detalii despre când și cum vom primi banii pentru participarea la eveniment.

Una din organizatoare care a făcut o fotografie protestatarilor

Promisiune neonorată: banii „vor fi în zilele următoare”

Tinerii care au fost ademeniți să vină la protest nu au participat la evenimentul propriu-zis, ei fiind simpli spectatori ai acestuia. Mulți dintre ei aveau o atitudine negativă față de participanții protestului, luându-i în derâdere pe oameni, manifestația fiind privită de ei ca și o sursă ușoară de a face bani. În timpul protestuluii aceștia navigau pe rețelele de socializare, se jucau în telefon sau comentau ironic evenimentele din jurul lor.

După câteva ore de așteptare, am fost informați că putem pleca acasă, iar banii „vor fi în zilele următoare”. Cu toate acestea, nici după mai bine de 10 zile nu am fost contactați de organizatori pentru a primi banii promiși, iar membrii grupului care racolau tinerii nu au mai reacționat la mesaje.

Marți, 21 martie, am mers la căminul nr. 10 al Universității Tehnice, pentru a încerca să discutăm cu doi dintre studenții pe care i-am identificat și care au ademenit colegii lor să meargă la manifestațiile inițiativei „Mișcarea pentru Popor”. La fața locului am aflat că cei doi studenți care gestionau grupurile sunt colegi de cameră, dar nu se aflau în acel moment la cămin. Prin intermediul unui tânăr din acel cămin am discutat telefonic cu unul din cei doi despre activitatea grupurilor. Acesta a negat orice legătură cu grupurile în care se discuta despre participarea la proteste. Cert este că la scurt timp după această discuție, grupul „Chișinău”, gestionat chiar de studentul cu care am vorbit, a fost șters. Ulterior, contactați în calitate de jurnaliști, cei doi studenți au negat că ar avea vreo legătură cu racolarea tinerilor pentru participarea la proteste.

I-am scris și utilizatorului „Andrușa” (cu litere slavone) din grupul „Piața marei adunari nationale”, una dintre persoanele ce gestionează grupul, că așteptăm banii promiși pentru participarea la protestul din 12 martie. Acesta ne-a zis că banii încă nu sunt. Ca dovadă, a trimis o captură de ecran din discuția cu Eugen, persoana care a întâlnit și condus reporterul ZdG în timpul protestului. „Andrușa” a specificat că banii sunt gestionați de Eugen și că „dacă nu o primit el, nu o primit nimeni”. Din acea captură am aflat că cel care „gestionează banii” este un alt tânăr, Eugen Teaca, aparent fără nicio legătură cu viața politică și protestele inițiativei „Mișcarea pentru Popor”.

ZdG a încercat să discute cu mai mulți reprezentanți ai inițiativei „Mișcarea pentru Popor” despre racolarea și remunerarea tinerilor pentru participarea la manifestații, doar că aceștia au evitat să ne ofere răspunsuri.

„Ne-a spus că pentru fiecare persoană o să primim 250 sau 300 de lei”

După ce studenții UTM au negat orice legătură cu organizarea tinerilor în vederea participării la proteste. Ulterior însă i-a propus reporterului ZdG o întâlnire. În timpul discuției, fără a ști că sunt filmați, cei doi tineri, cu numele de utilizatori „Number.one/” și „Corsar”, au recunoscut că racolau studenți pentru participarea la proteste, fiindu-le promisă o recompensă financiară. Mai mult, cei doi au relatat că mesajele despre participarea la așa numitele manifestații, publicate de ei în grupurile pe care le gestionau, la fel, erau primite de la „Grișa”, persoana care le-a propus să atragă studenți.

„A fost anunț pe canale de tip „Baraholcă” ceea-ceea, și a scris un băiat că este de lucru. . După asta ne-a scris mesajul, iaca așa și așa, o să fie proteste, atâția bani, găsești persoane și am zis să încercăm. El poză nu avea, pur și simplu era scris „Grișa”, numărul lui era anonim. Grupurile acelea au fost făcute pe cerința lui. Eu pe dânsul nu-l știu. Ne-a spus că pentru fiecare persoană o să primim 250 sau 300 de lei, nu mai țin minte. Și după asta, noi, ca studenți care vrem bani, am zis să încercăm. N-am știut că poate să se ajungă la așa ceva. Bani de la el până la urmă n-am primit”, povestește tânărul.

Deși le cunoaștem adevăratele nume, ZdG a decis să protejeze identitatea studenților care gestionau grupurile pe Telegram, rolul lor fiind doar de intermediari între organizatorii protestelor și tinerii ademeniți de banii acestora.

Reporterul ZdG și tinerii ce administrau grupurile de pe Telegram

„Protestatari în chirie”. În septembrie 2022, patru reporteri ZdG s-au infiltrat printre protestatarii plătiți de Partidul Șor

Nu este pentru prima dată când reporterii ZdG se infiltrează printre protestatarii aduși organizat la Chișinău de către adepții lui Ilan Șor. Patru reporteri s-au infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului Șor în ajunul mitingului din 18 septembrie 2022 de la Chișinău. Am pornit atunci împreună cu oamenii din mai multe locații din Orhei, aflate din timp, iar ulterior, timp de mai multe zile am documentat, din interior, modul în care sunt mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste „atitudinea civică”.

Trei dintre reporteri, la câteva zile după ce au participat la protest, au fost remunerați de către persoanele responsabile de recrutarea protestatarilor, așa-zisele „patratiste”, cu câte 400 de lei. Banii i-am primit în diferite locații din Orhei, iar tot procesul a fost filmat și documentat de ZdG. Ulterior, banii au fost predați organelor de drept.