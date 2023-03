„Protestatari în chirie”, la Reporter Slam – un concurs jurnalistic ieșit din tipare

Jurnalismul se reinventează și capătă noi forme de exprimare, iar una dintre acestea este prezentarea publică a articolelor documentate de reporteri. Am avut șansă să reprezint Ziarul de Gardă la un asemenea concurs pentru jurnaliștii din țările balcanice, numit Reporter Slam, la care am prezentat în fața unui public și într-o manieră distractivă investigația sub acoperire „Protestatari în chirie”, pe care am realizat-o împreună cu trei colegi: Daniela Calmîș, Anatolie Eșanu și Vasile Ursachi.

La Reporter Slam, care s-a desfășurat la Tirana, capitala Albaniei, au fost invitați să participe șase jurnaliști din patru țări.

Subiectele abordate și prezentate de fiecare au fost foarte diverse. Oana Maria Filip, de la Scena9, din România, a povestit despre băieții care studiază la Academia de Tractoare din Botoșani și care fac filmulețe pe Tik Tok. Țvetana Balabanova din Bulgaria, corespondentă externă a televiziunii bTV, a relatat despre experiența sa din Ucraina, unde a fost pentru a transmite despre evenimentele dedicate unui an de război în această țară, iar colega sa, de la Dnevnik.bg, Zlatina Zehirova, a povestit cât este de complicat să fii jurnalist într-o țară unde au avut loc 5 runde de alegeri parlamentare în decurs de numai doi ani.

Fatjona Mejdini din Albania, corespondentă Balkan Insider, a povestit despre aventurile sale în căutarea unei statui a ultimului dictator al Albaniei, Enver Hoxha, pe care a găsit-o în hambarul unei bătrâne. Tot din Albania, jurnalistul Lorin Kadiu, director executiv la Citizens Channel, a relatat o istorie a clădirilor istorice din Tirana care au fost distruse, precum și despre o inițiativă civică de a cartografia edificiile istorice. El a și fost desemnat câștigătorul Reporter Slam 2023, potrivit votului online desfășurat după toate prezentările.

Prezentarea investigației „Protestatari în chirie” în cadrul Reporter Slam, în Tirana

Eu am povestit aventura noastră la Orhei și cum ne-am infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului Șor, demonstrând în final că aceștia sunt plătiți pentru a participa la manifestațiile publice ale formațiunii. Am încercat să le ofer contextul istoric, povestind unui public străin despre realitățile Republicii Moldova – cum cineva condamnat pentru o fraudă bancară uriașă ajunge în funcții de putere, iar după ce fuge din țară, reușește să convoace proteste masive, implicând oameni sărăciți, care acceptă să fie plătiți pentru a manifesta.

Ideea unei prezentări publice mi-a surâs din start, fiind ceva absolut nou în activitatea mea și extrem de curios. Până la un text bine redactat și publicat, până la un material video montat și încheiat la toți nasturii, procesul de documentare este unul foarte interesant, dar rămâne după culise, de obicei. Iar în cadrul unor asemenea prezentări, care pot avea și o notă ușor amuzantă, jurnaliștii au ocazia să povestească despre „bucătăria” scrierii unui articol, într-o manieră mai personală și mai accesibilă pentru public.

La Tirana, evenimentul s-a desfășurat în cadrul unui centru de cultură de alternativă, foarte modern, cu o atmosferă rebelă și familială în același timp. Câteva zeci de persoane au fost în public și i-au susținut cu aplauze pe jurnaliștii care și-au făcut prezentările. A fost plăcut și emoționant să vedem o sală plină de oameni curioși și interesați de asemenea evenimente. Pentru mine, în calitate de jurnalistă, a reprezentat o experiență unică de interacțiune cu publicul, deoarece, de obicei, nu avem parte de comunicare directă cu cei care ne citesc și ne urmăresc.

Jurnalismul se diversifică, așa cum spuneam la început și acest lucru e binevenit. Reporter Slam este, cu siguranță, un format jurnalistic ieșit din tipare, care ne-a scos din zona de confort a jurnalismului clasic, ne-a provocat să facem spectacol din jurnalism, să stăm față în față cu publicul și să le împărtășim oamenilor experiențele noastre personale și profesionale.