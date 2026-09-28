Chișinăul propune Tiraspolului două proiecte de infrastructură la Bender, finanțate din viitorul Fond de convergență

Autoritățile de la Chișinău au propus Tiraspolului două proiecte de infrastructură la Bender – amenajarea unui centru pentru medicii de familie și asistență socială, precum și construcția unei stații de epurare. Proiectele ar putea fi finanțate din viitorul Fond de convergență. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Teritoria Svobodî”, difuzată de Rlive.

Potrivit lui Chiveri, cele două proiecte au fost prezentate reprezentantului Tiraspolului, Vitali Ignatiev, în cadrul unei întrevederi în formatul „1+1”. Deocamdată, autoritățile de la Tiraspol nu au oferit un răspuns, vicepremierul precizând că este nevoie de timp pentru examinarea propunerilor.

Unul dintre proiecte prevede amenajarea unui centru pentru medicii de familie și servicii de asistență socială într-o clădire cu cinci etaje a gospodăriei silvice „Moldsilva” din Bender. Potrivit lui Chiveri, imobilul este în mare parte neutilizat, iar o parte dintre spații sunt închiriate de Misiunea OSCE.

Proiectul urmărește ca locuitorii din regiunea transnistreană să poată beneficia de servicii medicale și sociale mai aproape de domiciliu, fără a fi nevoiți să se deplaseze pe malul drept al Nistrului. Vicepremierul a menționat că numărul persoanelor din regiune care se adresează instituțiilor medicale de pe malul drept este în creștere.

Al doilea proiect propus de Chișinău vizează construcția unei stații de epurare la Bender. Chiveri a precizat că este un proiect costisitor și că autoritățile analizează posibilitatea identificării unor surse suplimentare de finanțare, inclusiv cu sprijinul partenerilor externi.

Vicepremierul a mai declarat că, potrivit estimărilor Guvernului, până la sfârșitul anului pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană vor fi alocate peste 500 de milioane de lei. În primul semestru al anului, din bugetul de stat au fost alocate în acest scop 218 milioane de lei.

În ceea ce privește viitorul Fond de convergență, Valeriu Chiveri a declarat că, deocamdată, evită să estimeze ce sumă ar putea fi acumulată în acesta. Potrivit lui, situația economică din regiune rămâne instabilă, inclusiv din cauza evoluțiilor de pe piața energetică.

Vicepremierul a precizat că, în cazul în care mijloacele disponibile în Fondul de convergență nu vor fi suficiente pentru finanțarea proiectelor, autoritățile vor identifica resurse și din bugetul de stat.