Proiect de modificare a Codului Fiscal: eliminarea impozitării la sursă a dividendelor, dobânzilor și redevențelor

Guvernul a aprobat și a trimis Parlamentului un proiect de modificare a Codului fiscal, care scutește de impozit la sursă dividendele, dobânzile și redevențele achitate între companii asociate din Moldova și din Uniunea Europeană și introduce reguli stricte pentru impozitarea profiturilor obținute de firmele autohtone prin filiale din străinătate.

Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor în cadrul Programului național de aderare la UE, urmărește alinierea legislației fiscale naționale la directivele europene, vizând eliminarea dublei impuneri pe piața unică și introducerea unor măsuri de prevenire a evaziunii fiscale transfrontaliere. Proiectul de lege urmează să fie examinat la ședința Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, care va avea loc pe 30 septembrie.



Printre modificări se numără eliminarea impozitului reținut la sursă pentru plățile de dobânzi și redevențe (royalty) efectuate între societăți asociate din R. Moldova și din statele membre ale UE. Facilitatea se va aplica dacă entitățile dețin reciproc o participație minimă de 25% din capitalul social pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni. De asemenea, dividendele obținute de la o filială dintr-un stat membru al UE sau distribuite către o societate-mamă din spațiul comunitar vor fi scutite de impozitare, cu condiția deținerii unei cote de cel puțin 10% din capital pe o durată similară de un an.

Regulile stricte împotriva optimizărilor fiscale vor aduce amenzi de până la 100 de mii de lei

Conform proiectului de lege, pe lângă facilitățile menite să stimuleze investițiile, proiectul introduce în premieră conceptul de Societăți Străine Controlate (SSC), preluat din directivele europene de combatere a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale.

Astfel, profiturile nedistribuite ale filialelor din străinătate care sunt supuse unui regim de impozitare scăzut vor fi reatribuite și impozitate la societatea-mamă din Republica Moldova, dacă aceasta deține direct sau indirect peste 50% din drepturile de vot sau din capital. Pentru a asigura conformarea, statul a stabilit sancțiuni drastice: raportarea tardivă a informațiilor despre SSC va fi amendată cu până la 30 de mii de lei, datele neautentice cu până la 70 de mii de lei, iar neprezentarea raportării va atrage amenzi de până la 100 de mii de lei.

Documentul mai prevede instituirea unui cadru pentru soluționarea litigiilor fiscale transfrontaliere, oferind contribuabililor dreptul de a depune plângeri în termen de trei ani în cazul în care interpretarea convențiilor internaționale generează dublă impunere.

Majoritatea măsurilor privind scutirile fiscale vor intra în vigoare la data aderării efective a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar normele privind soluționarea litigiilor fiscale vor deveni aplicabile de la 1 ianuarie 2027, iar cele referitoare la Societățile Străine Controlate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.