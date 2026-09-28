Judecătorul Corneliu Guzun, reevaluat după respingerea raportului negativ: întrebări despre averea nejustificată, donații și un posibil conflict de interese

Judecătorul Corneliu Guzun a fost audiat de Comisia de evaluare a judecătorilor în cadrul procedurii de reevaluare, dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii după ce a respins raportul inițial în care Comisia constatase că magistratul nu întrunește criteriile de integritate.

În cadrul audierii, Guzun a fost întrebat, între altele, despre o posibilă avere nejustificată, proveniența unor donații primite de la membri ai familiei, un posibil conflict de interese și respectarea normelor de etică, scrie Comisia de evaluare a judecătorilor.

Corneliu Guzun a participat la audiere fiind asistat de avocatul său. Audierea lui Corneliu Guzun a încheiat runda de audieri din luna septembrie. Sursa citată scrie că în această perioadă au fost audiați opt judecători: șase magistrați din completele specializate în materie de corupție și doi judecători aflați în procedură de reevaluare.

Respingerea raportului inițial

În cadrul primei evaluării externe, Comisia a identificat mai multe aspecte care au ridicat semne de întrebare privind integritatea magistratului. Printre acestea s-au numărat o posibilă avere nejustificată în anii 2013, 2014, 2015, 2019, 2023 și 2024, donații primite de la membri ai familiei, cheltuieli pentru vacanțe și alte tranzacții, precum și aspecte legate de integritatea etică, inclusiv un posibil conflict de interese și încălcări ale normelor de etică.

Judecătorul a fost audiat de Comisie la 2 februarie, iar, după apariția unor circumstanțe noi, audierile au continuat într-o ședință suplimentară, la 30 martie. Ulterior, Comisia a concluzionat că Guzun nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.

La 23 iunie 2023, CSM a respins raportul de evaluare și recomandarea Comisiei privind magistratul, cu nouă voturi, și a dispus reluarea procedurii de evaluare.

Corneliu Guzun a fost numit în funcția de judecător în aprilie 2015, iar în septembrie 2018 a fost numit, pentru un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.