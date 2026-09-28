Autoritățile spun că pregătesc măsuri pentru menținerea alimentării cu apă, pe fondul debitelor reduse ale Nistrului

Autoritățile centrale și locale, operatorii de apă și instituțiile responsabile au fost convocați pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), în contextul stării de urgență în sectorul hidrologic și al evoluției debitelor Nistrului. Autoritățile anunță că pregătesc măsuri pentru eventualitatea menținerii sau scăderii în continuare a debitelor.

Potrivit autorităților, evoluția debitului Nistrului este determinată în principal de aportul de apă din bazinul superior al fluviului, în special din zona Carpaților din Ucraina. Precipitațiile înregistrate pe teritoriul R. Moldova au un impact limitat asupra acestui aport.

În acest context, autoritățile centrale și locale urmează să lucreze pe planuri comune de contingență, inclusiv pentru scenariile în care debitul Nistrului va continua să scadă.

„Prioritatea comună este ca oamenii să aibă în continuare apă, iar serviciile esențiale să funcționeze”, se arată în comunicatul autorităților.

Printre măsurile stabilite se numără evaluarea de către operatorii de apă a capacității de captare în cazul unei scăderi suplimentare a debitului. Aceștia urmează să prezinte soluțiile tehnice disponibile, precum și resursele și sprijinul de care au nevoie.

Totodată, planurile de contingență elaborate la nivel local vor fi corelate cu măsurile pregătite la nivel central, iar autoritățile vor analiza posibilitățile de mobilizare suplimentară a resurselor disponibile, se arată în comunicat.

La fel, autoritățile scriu că va fi creat și un grup operativ comun, format din reprezentanți ai autorităților centrale și locale și ai operatorilor de apă. Acesta va urmări identificarea în timp real a necesităților, stabilirea soluțiilor și mobilizarea rapidă a resurselor pentru implementarea acestora.

Autoritățile anunță că vor continua și dialogul cu partea ucraineană, inclusiv pentru schimbul operativ de date privind debitele Nistrului și regimul de deversare. Scopul este ca eventualele evoluții să poată fi anticipate și luate în calcul din timp la elaborarea măsurilor.