Viorel Cernăuțeanu a declarat că identitatea celor două persoane ale căror rămășițe au fost găsite în lacul de la Dănceni nu a fost încă stabilită. „Acum conlucrăm cu instituțiile din afara R. Moldova, în spațiul european”

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că identitatea celor două persoane ale căror rămășițe au fost găsite în lacul de la Dănceni nu a fost încă stabilită. Șeful IGP a precizat că victimele nu au putut fi identificate prin ADN nici în R. Moldova, nici în Ucraina și că oamenii legii au solicitat suportul țărilor europene, în încercarea de a stabili identitatea victimelor.

„Cu părere de rău nu pot deschide, anume din aspectul datelor cu caracter personal. Chiar am vorbit cu colegii cum să facem, cumva, de comun cu presa ca să solicităm un aport mai mare în vederea identificării. Sunt anumite date cu caracter medical despre acele evenimente despre acele victime, cu s-a și comunicat anterior. A fost stabilit gradul de rudenie al lor, a fost stabilită vârsta a acelor persoane. Am stabilit și alte elemente. Acele elemente cu caracter medical, despre aceste persoane, pe teritoriul R. Moldova am făcut verificări la toate instituțiile medicale despre așa, nu știu dacă este corect să spun, așa patologie.

Am rugat și verificat și la colegii din Ucraina, sub contextul că ne gândim, poate este de acolo, dar și de acolo nu avem un răspuns pozitiv. Acum conlucrăm cu instituțiile din afara R. Moldova, în spațiul european. Prin ADN, nici la noi, nici în Ucraina nu au fost identificate persoanele. Înțelegem, baza de ADN în R. Moldova este una tânără, dar dacă vorbim de baza de date din Ucraina, este mai mare și cu părere de rău, nici acolo nu au putut fi identificate persoanele”, a declarat jurnaliștilor Viorel Cernăuțeanu.