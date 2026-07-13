Părți ale corpului uman, găsite în lacul de la Dănceni: oamenii legii cred că sunt două cadavre. Se cere ajutorul cetățenilor care au apropiați dispăruți în ultimele două luni

Oamenii legii îndeamnă cetățenii care au rude, prieteni sau cunoscuți care au dispărut în ultimele două luni, despre care nu a fost anunțată Poliția, să sesizeze autoritățile. Solicitarea vine în contextul depistării duminică, 12 iulie, a mai multor părți ale corpului uman în lacul din Dănceni, raionul Ialoveni. În timpul investigațiilor, oamenii legii au stabilit preliminar că este vorba despre cadavrele a două persoane, una dintre care de gen feminin.

Conform unui comunicat de presă emis luni, 13 iulie, având în vedere că nu au fost depistate toate părțile corpurilor, identificarea acestora este dificilă.

În prezent, polițiștii întreprind măsuri pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor, iar „scafandrii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor”. Medicii legiști urmează să stabiliească sexul celei de-a doua persoane.

Anterior, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că duminică, în jurul orei 15:00, Poliția a fost sesizată de către un pescar „precum că a depistat ceva suspect în iazul din Dănceni, Ialoveni”.