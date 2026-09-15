Două judecătoare din completele specializate pentru examinarea cauzelor de corupție și un fost președinte de instanță au fost audiați de Comisia de evaluare a judecătorilor

Comisia de evaluare a judecătorilor anunță că a audiat, în prima zi a rundei de audieri din septembrie, două judecătoare din completele specializate pentru examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției, Elizaveta Buzu și Alina Gorceac, dar și fostul președinte al Judecătoriei Drochia, Vasile Nogai.

Potrivit sursei citate, în cadrul audierii Elizavetei Buzu, judecătoare în complete specializate pentru examinarea cauzelor de corupție, Comisia a solicitat clarificări privind donațiile efectuate în beneficiul partenerului său de viață, precum și aspecte legate de achiziția unui vehicul, în contextul examinării dubiilor de integritate financiară.

„Membrii Comisiei au analizat și veniturile partenerului judecătoarei, care a fost, de asemenea audiat. Discuțiile au vizat circumstanțe relevante pentru examinarea unei posibile averi nejustificate aferente anului 2021 și perioadei 2023–2025, în ceea ce privește veniturile atribuite acestuia, în limitele perioadei supuse evaluării. Audierea partenerului de viață s-a desfășurat în ședință închisă”, notează Comisia.

În cazul Alinei Gorceac, judecătoare care activează în complete specializate pentru examinarea cauzelor de corupție, au fost analizate aspecte ce țin de integritatea etică, scrie sursa citată. În cadrul părții audierii desfășurate în ședință închisă, membrii Comisiei au solicitat clarificări privind un posibil conflict de interese, precum și respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Judecătorul Vasile Nogai a fost audiat în contextul procedurii de reevaluare, dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii.

„Audierea a vizat, între altele, prețurile diminuate declarate la achiziționarea unor mijloace de transport, anumite elemente privind cheltuielile de consum ale populației utilizate în analiza financiară, precum și aspecte referitoare la o posibilă avere nejustificată pentru anii 2013, 2015, 2018 și perioada 2021–2023. Pe dimensiunea integrității etice, judecătorului i-au fost adresate întrebări privind circumstanțele unor posibile conflicte de interese nedeclarate”, scrie Comisia de evaluare a judecătorilor.

Audierile vor continua joi, 17 septembrie, cu judecătorii Valeriu Curicheru și Olga Bejenari de la Judecătoria Chișinău. Ambii magistrați sunt evaluați în contextul activității desfășurate în completele specializate anticorupție.