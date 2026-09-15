Percheziții: Mită la înmatricularea ilegală a peste 100 de vehicule cu numere neutre. Un angajat al Postului Vamal Hârbovăț și un angajat al ASP au fost reținuți pentru 72 ore 

Oamenii legii au desfășurat în dimineața zilei de marți, 15 septembrie, acțiuni de urmărire penală într-o cauză penală ce vizează pretinse acte de corupție comise de către funcționari ai Agenției Servicii Publice (ASP) și ai Serviciului Vamal.

În urma acțiunilor de urmărire penală din această dimineață, un angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru o perioadă de 72 de ore și plasați în izolatorul de detenție provizorie al Centrului Național Anticorupție (CNA).

„La această oră, se efectuează percheziții extinse la domiciliile și sediile persoanelor fizice și juridice implicate. Acțiunile vizează inclusiv sediul companiei care ar fi importat și declarat automobilele, companiile afiliate acesteia, precum și brokerul vamal implicat în perfectarea actelor”, se arată într-un comunicat de presă.

Conform materialelor cauzei, mai mulți angajați ai ASP, inclusiv un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, în complicitate cu un angajat al Postului vamal Hârbovăț și alți funcționari vamali, ar fi organizat o schemă ilegală de facilitare a eliberării actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Plăcuțele erau emise pentru mijloace de transport care nu întruneau condițiile obligatorii ale legii.

Astfel, pentru a trece cu vederea neconcordanțele legale și a urgenta procedurile, funcționarii vizați ar fi pretins și primit remunerații ilicite cuprinse între o mie și cinci mii de euro pentru fiecare autoturism, iar datele preliminare ale anchetei indică faptul că, prin intermediul acestui mecanism infracțional, au fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre.

„Prin evitarea achitării drepturilor de import aferente, în special a accizelor, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 000 000 de lei”, se menționează într-un comunicat de presă al CNA.