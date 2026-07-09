VIDEO Șapte tineri, care ar face parte dintr-un grup specializat în tâlhării, au fost arestați după ce ar fi amenințat cu moarte și ar fi cerut aproape un milion de lei de la o persoană

Șapte tineri care ar face parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în tâlhării, au fost reținuți de polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au anunțat oamenii legii joi, 9 iulie.

Potrivit unui comunicat de presă, cei șapte suspecți, cu vârste între 17 și 25 de ani, ar fi atras un tânăr de 27 de ani într-o fâșie forestieră din comuna Tohatin, sub pretextul vânzării unor fructe.

Acolo, cu fețele acoperite, l-ar fi amenințat cu moartea și i-ar fi cerut 900 de mii de lei. După refuzul victimei, aceștia i-ar fi sustras din automobil bani în mai multe valute, cauzând un prejudiciu de peste 22 de mii de lei.

„În urma măsurilor speciale de investigație, toți cei șapte au fost identificați și reținuți, iar o parte din bunurile sustrase a fost recuperată”, notează Inspectoratul General al Poliției.

Suspecții au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 10 și 12 ani de închisoare.