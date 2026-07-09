Reuters: Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au redus producția de motorină în Rusia cu aproape 40%. Anterior, Moscova a luat decizia de a opri exporturile de motorină până la sfârșitul lunii iulie

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, care în ultimele două luni au vizat toate cele zece mari rafinării din Rusia, au provocat o scădere accentuată a producției de motorină, chiar mai mare decât reducerea producției de benzină.

Dacă, în mod obișnuit, Rusia produce cu aproximativ 40% mai multă motorină decât consumă pe plan intern, exportând surplusul, în prezent producția a scăzut până aproape de nivelul consumului intern, relatează Reuters, citând surse din industrie. La fel, Politico a scris că Moscova va opri exporturile de motorină până la sfârșitul lunii iulie, în încercarea de a-și proteja piețele energetice de impactul războiului său cu Ucraina.

Potrivit estimărilor Reuters, producția de benzină a scăzut cu 25% în iunie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, după ce cel puțin cinci rafinării și-au suspendat activitatea din cauza incendiilor și a avariilor provocate instalațiilor de procesare. În iulie, situația s-ar fi agravat: rafinăria „Nijegorodnefteorgsintez”, a patra ca volum de procesare din Rusia și a doua ca producție de benzină, și-a întrerupt activitatea. Marți, și rafinăria din Omsk, cea mai mare din țară, a încetat procesarea țițeiului și vânzarea produselor petroliere.

Sursele Reuters afirmă că surplusul de motorină destinat exportului practic a dispărut. Miercuri, guvernul rus a introdus, pentru prima dată din 2023, o interdicție totală asupra exporturilor de motorină, după ce anterior adoptase măsuri similare pentru benzină și kerosenul pentru aviație. Potrivit interlocutorilor agenției, oprirea mai multor rafinării importante din partea europeană a Rusiei a determinat autoritățile să adopte această măsură, însă ea ar putea agrava problemele de aprovizionare cu produse petroliere.

Volumul exact al producției de motorină din Rusia nu este cunoscut, deoarece, din 2024, Rosstat și Ministerul Energiei au clasificat toate datele operative privind producția. În 2023, consumul intern a fost de 52,2 milioane de tone, iar exporturile au însumat 35,7 milioane de tone, notează economistul Kirill Rodionov.

Acesta consideră că, în pofida opririlor neplanificate ale rafinăriilor, Rusia dispune încă de capacități suficiente pentru producția de motorină. Totuși, interdicția exporturilor, care elimină posibilitatea producătorilor de a alege între piața internă și cea externă, ar putea asigura temporar aprovizionarea internă. Dacă va fi menținută o perioadă îndelungată, însă, măsura riscă să ducă la reducerea extracției de petrol, deoarece motorina este mai profitabilă decât păcura și are un rol mai important în exporturi decât benzina, scrie sursa citată.