VIDEO Poliția din Bălți a împiedicat escrocii să obțină aproximativ 200 de mii de lei. Doi suspecți au fost reținuți

Intervenția promptă a polițiștilor din Bălți a împiedicat escrocii să obțină aproximativ 200 de mii de lei, de la două persoane diferite. Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„În primul caz, un tânăr de 21 de ani, bănuit că avea rol de curier într-o grupare criminală, a fost reținut în flagrant înainte ca un bărbat de 38 de ani să-i transmită 10 000 de euro. În al doilea caz, un bărbat de 33 de ani din Fălești a fost convins să contracteze un credit și să transmită banii unui pretins curier. Polițiștii au intervenit și au reținut în flagrant doi suspecți, de 17 și 19 ani”, comunică IGP.

Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.

Poliția recomandă cetățenilor: „Nu transmiteți bani și nu divulgați datele bancare la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă primiți astfel de apeluri, închideți și apelați imediat 112”.