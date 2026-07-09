Eduard Timofei, directorul Penitenciarului nr. 9, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Eduard Timofei, directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Acesta a fost reținut miercuri, 8 iulie, de către Procuratura Anticorupție, pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri.

„Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a admis demersul procurorilor și a dispus aplicarea măsurii preventive pe un termen de 30 de zile. Acesta este acuzat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală”, a declarat PA pentru ZdG.

Directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri, a comunicat PA pentru ZdG pe 8 iulie.

Anunțul privind reținerea a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor, care a precizat că „cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale”.