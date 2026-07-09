Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților

Trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, suspectate de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei. La domiciliul unuia dintre membrii grupului, un barbat de 39 de ani, au fost efectuate percheziții cu implicarea mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, fiind depistate și ridicate substanțe narcotice de tip canabis, preambalate și pregătite pentru comercializare, râșniță utilizată la mărunțirea substanțelor narcotice, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totodată, din automobilul suspectului au fost ridicate mijloace bănești despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale, se arată în comunicat.

În continuarea investigațiilor, ofițerii de investigație au stabilit alte două persoane care ar fi procurat droguri de la acesta, o femeie de 38 de ani și concubinul acesteia, în vârstă de 36 de ani, scrie IGP.