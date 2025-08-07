„Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana… Moarte”. Membra CSM, magistrata care a creat completele specializate, amenințată (și ea) cu moartea 

Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, actuală membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cea care a creat completele specializate în cadrul instanței, inclusiv cele care examinează cazurile de corupție, a fost amenințată și ea cu moartea, la fel ca și magistrata Ana Cucerescu. „Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana. Tu ești următoarea. Moarte”, sună unul dintre mesajele de amenințare primite de magistrata membră a CSM.



Judecătoarea Livia Mitrofan a fost președinta interimară a Judecătoriei Chișinău. Ea a fost detașată în calitate de membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în calitate de membru supleant, ales în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor.

La data de 4 februarie, judecătoarea Livia Mitrofan l-a înlocuit pe judecătorul Vasile Șchiopu în calitatea de membru CSM, care și-a înaintat demisia.

Livia Mitrofan este judecătoare din 2017, când a fost numită în funcție la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani. La 12 septembrie 2023, ea a fost desemnată de CSM pentru exercitarea interimatului funcţiei de președinte al instituției. Mitrofan este cea care a aprobat la 20 februarie 2024, componența nominală a magistraților din cadrul instanței în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe, dar și alte complete de judecată.

Pe lângă amenințările anunțate de autorități îndreptate împtriva judecătoarei Ana Cucerescu, cea care examina dosarul penal al Evgheniei Guțul, și Livia Mitrofan a fost amenințată, inclusiv cu moartea.

„De când s-au constituit completele specializate, s-a identificat denigrarea mea pe canale de telegram, facebook…. Ulterior au început a fi depuse plângeri ca să fiu atrasă la răspundere penala pentru imixtiune în justiție. Iurie Roșca a depus (condamnat și el la închisoare de Ana Cucerescu)”, își amintește Mitrofan, într-o declarație pentru ZdG.

„Atacurile au început, de fapt, la primele pronunțări, și asupra judecătorilor tot, dar evident nu erau de așa anvergură. Totul a început în iunie, după ce am revenit din concediu. Noaptea la ora 2 sunau încontinuu la ușă, eu credeam că au încurcat numărul. Așa a durat o saptămână. Apoi au început a bate noaptea la 2 la ușă, mă uitam, nu era nimeni. După, îmi stingeau lumina din coridor. Noaptea dorm cu lampa de masă”, explică magistrata.

Cu câteva zile înainte de pronunțarea sentinței pe numele Evgheniei Guțul, de rând cu Ana Cucerescu, și Livia Mitrofan a primit apeluri noaptea, dar și amenințări cu moartea. Într-un mesaj primit pe whatsapp, Liviei Mitrofan i-a fost trimisă o fotografie cu o persoană decapitată, însoțit de următorul mesaj: „Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana. Tu ești următoarea. Moarte”. Mesajul a venit de la un bărbat care avea în aplicație numele Dumitru Nemțanu, scris în grafie chirilică.

„Sunetele au început la sfârșitul lunii iulie, telefonul meu suna încontinuu, suna din toate țările lumii. Și aceste amenințări le-am primit luni cu poze, apoi am șters aplicația”, a precizat Livia Mitrofan.

„Nu am depus încă plângere, nu am vrut să dăunez dosarelor și în plus nu eu eram judecătorul care pronunță. Dar aceste atacuri voalate au fost de la constituirea completelor. Atunci când am înțeles ca e legat de dosare, seara puneam telefonul pe regim avion ca să pot dormi”, explică judecătoarea, care a anunțat că va depune, și ea, o plângere la poliție.

Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat miercuri, 7 august, Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.

Judecătoarea a depus o plângere la poliție pe 7 august, la o zi după ce a pronunțat sentința de condamnare la 7 ani de închisoare pe numele Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan.