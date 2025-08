ULTIMA ORĂ Evghenia Guțul, condamnată la închisoare. A fost arestată din sala de judecată

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan.

Sentința a fost pronunțată astăzi, 5 august 2025, de magistratat judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat magistrata.

Marți, 5 august 2025, actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost așteptate în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Cu brățară la picior, însoțită familie, printre care doi copii minori, câțiva dintre acoliții lui Ilan Șor, tot ei și membri ai Blocului Politic „Victorie”, constituit în aprilie 2024 la Moscova, Evghenia Guțul și-a făcut apariția la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu 10 minute înainte de începutul ședinței în cadrul căreia i-a fost pronunțată sentința.

Pe fundalul tradiționalului deja protest organizat de Blocul „Victorie” în fața judecătoriei în susținerea celor două, instanța s-a pronunțat. Astfel, magistrata Ana Cucerescu a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis pe un termen de 7 ani pentru Evghenia Guțul și a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani pentru Svetlana Popan.

La 1 iulie 2025, în cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat Ghennadi Epure și Cristina Gladcov au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis pe un termen de 9 ani pentru Evghenia Guțul și 8 ani pentru Svetlana Popan. De asemenea, procurorii au cerut confiscarea sumei de 40 de milioane de lei din contul Evgheniei Guțul și a 9 milioane de lei din contul Svetlanei Popan.

Întrebată dacă a fost demonstrată vinovăția inculpatelor și dacă termenul de opt și nouă ani de privațiune de libertate este unul argumentat, Cristina Gladcov a menționat: „Considerăm că pe deplin a fost demonstrată vinovăția și, în special, am pus accentul și pe declarațiile inculpatelor care, indirect, de fapt, au recunoscut implicarea acestora în săvârșirea infracțiunilor date.” Acuzatoarea de stat a mai adăugat că și „martorii audiați în instanță au confirmat probele aduse de partea acuzării”.

De cealaltă parte, avocatul Evgheniei Guțul, Sergiu Moraru, a menționat că „poziția noastră nu poate fi alta decât să solicităm ca instanța să se pătrundă de probele prezentate, de lipsa faptei infracțiunii și să vină cu o sentință de achitare în totalitate a doamnei Guțul”, acuzând procurorii de lipsa probelor concludente care le-ar incrimina pe cele două inculpate în săvârșirea faptelor imputate.

La etapa dezbaterilor judiciare, care a continuat la data de 3 iulie 2025, Evghenia Guțul și-a spus ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuită de introducere în R. Moldova și acceptare a mijloacelor bănești provenite de la un grup criminal organizat, cu scopul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”. Guțul s-a declarat nevinovată.

„Nu am adus niciun leu în țară și nu am făcut nimic care ar contravine legii Republicii Moldova. În viața mea, nu am încălcat vreo lege”, a declara Guțul în fața instanței la data de 3 iulie 2025, solicitând instanței „anularea” cauzei penale.