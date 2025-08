Detalii noi despre amenințările aduse judecătoarei Ana Cucerescu. I-a fost clonată poșta electronică și i-au fost trimise imagini cu o persoană decapitată, cu mesajul „Tu ești următoarea”

Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ziarul de Gardă a analizat probele care descriu în detalii filmul campaniei de intimidare și amenințare la care a fost supusă magistrata.

Potrivit autorităților, adresa poștală electronică de serviciu utilizată de magistrata Ana Cucerescu a fost clonată și, ulterior, utilizată în scopul diseminării unor mesaje transmise din numele judecătoarei privind o pretinsă demisie a sa din funcție din motiv că „deciziile sunt dictate nu de lege, ci de politică”.

”Dragi jurnaliști,

Mi-am informat deja colegii, dar vreau să fac și declarație oficială. Demisionez din funcția de judecător și demisionez din cazul Evghenia Guțul. Nu pentru că m-am dezamăgit de lege sau am încetat să mai cred în justiție, ci pentru că m-am săturat de corupția care distruge Moldova. Mi-e teamă să lucrez într-o țară în care judecătorii sunt ținta intimidării, în care deciziile sunt dictate nu de lege, ci de politică. Eram sub presiune. Am fost agresat. Probabil vă intimidează și pe mulți dintre voi. Amenințările, ”recomandările” de mai sus, cazurile în care sunteți obligat să luați deciziile corecte nu sunt justiție. Toți cei care continuă să participe la acest lucru devin complici. Înțeleg cît este de greu să faci un pas în necunoscut. Frica pentru viitor, pentru familie. Dar dacă acceptăm tacit nelegiuirea, atunci cine va mai rămâne de partea adevărului? Sper pentru înțelegerea ta.

Cu respect, Ana Cucerescu