Când și cum a ajuns inculpata Guțul vecină cu judecătoarea Cucerescu, cea care-i examina dosarul penal?

Ana Cucerescu și Evghenia Guțul au ajuns vecine de bloc, după ce bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, a ales să-și ispășeasca pedeapsa de „arest la domiciliu” într-un apartament al surorii sale. În declarația de avere, Guțul declară că, de fapt, locuia în acel apartament din 2024.

ZdG a constatat, conform datelor cadastrale, că apartamentul în care Guțul își ispășea pedeapsa aparține surorii sale și a fost procurat de aceasta în iunie 2023. Acesta are o suprafață de 95 de metri pătrați.



Conform informațiilor din declarația de avere și interese personale depusă de Ana Cucerescu, magistrata locuiește într-un apartament de 90 de metri pătrați în baza unui contract de comodat din 2020.

Cum au ajuns vecine judecătoarea și inculpata?

Judecătoarea Ana Cucerescu și condamnata Evghenia Guțul au fost vecine de bloc în ultimele patru luni, începând cu aprilie 2025. Guțul a fost reținută pe 25 martie pe Aeroportul Internațional Chișinău, de unde urma să zboare spre Istanbul. Pe 5 aprilie 2025, prin încheierea pronunțată de judecătorul Sergiu Ciobanu, i-a fost schimbată măsura preventivă în arest la domiciliu. Guțul a ales să-și petreacă această perioadă într-un apartament din Chișinău, în sectorul Buiucani al Capitalei, înregistrat pe numele surorii sale. ZdG a constatat, conform datelor cadastrale, că apartamentul de 95 de metri pătrați a fost procurat de Aliona Buiuclî, sora Evgheniei Guțul, în iunie 2023, la câteva săptămâni după ce Guțul câștigase alegerile pentru funcția din bașcană a Găgăuziei. Guțul a fost învestită în funcție în iulie 2023. Ea a câștigat alegerile în luna mai, cu 52,39% din voturi, devansându-l pe candidatul susținut de PSRM, Grigorii Uzun.



Evghenia Guțul a indicat în declarațiile de avere și interese că locuia în apartamentul surorii sale din 2024.

În același complex locativ locuia deja, din 2020, judecătoarea Ana Cucerescu, cea care-i examina dosarul penal în care Guțul a fost, pe 5 august 2025, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare. Conform informațiilor din declarația de avere și interese personale depusă de judecătoarea Cucerescu, aceasta locuia în acel bloc în baza unui contract de comodat din luna mai 2020. Complexul în care locuiau magistrata și inculpata a fost construit de compania ExFactor-Grup, condusă de omul de afaceri Vladimir Tonu, anterior, unul dintre sponsorii campaniei electorale a Partidului Șor.

Guțul, după ce a ajuns vecina judecătoarei, a cerut recuzarea ei

După ce s-a mutat în blocul în care locuia judecătoarea Cucerescu, în luna iulie, Evghenia Guțul a cerut recuzarea judecătoarei de la examinarea dosarului ei penal, motivând că … ar fi vecine.



La ședința din 3 iulie 2025, Guțul a spus că, după discuția cu avocații, a decis recuzarea magistratei Cucerescu. „Soțul meu, eu nu am participat, dar soțul meu într-adevăr simte o atitudine părtinitoare, în ultima perioadă, după ce v-am întâlnit și am aflat că locuim în același bloc”, a acuzat Guțul. Solicitarea însă nu a fost satisfăcută de instanță, care a decis continuarea examinării dosarului.

Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat miercuri, 7 august, Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.



Judecătoarea a depus o plângere la poliție pe 7 august, la o zi după ce a pronunțat sentința de condamnare la 7 ani de închisoare pe numele Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan.



Ana Cucerescu a acces în magistratură în 2011, atunci când este numită în funcția de magistrată la Judecătoria Bălți, pe un termen de cinci ani. În septembrie 2015, aceasta a fost transferată temporar pentru prima oară la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, termenul de transfer fiind prelungit în mai multe rânduri până în 2018. În ianuarie 2019, Cucerescu a fost numită prin transfer în funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. În februarie 2024, Ana Cucerescu a fost desemnată printre judecătorii specializați în examinarea dosarelor de corupție și de confiscare a averii.