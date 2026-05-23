Eurovisionul a trecut, dar scandalul generat în urma concursului a dus la demisia conducerii televiziunii publice. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă, când vorbim și despre noile dezvăluiri și acuzații lansate la adresa lui Ion Ceban de către fosta viceprimăriță Irina Gutnic. Venim și cu noutăți din justiție și vă prezentăm detalii despre afacerea cu case de schimb valutar a unui deputat PAS.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat din nou la Ministerul Afacerilor Externe după ce, pe 13 mai, o dronă a survolat teritoriul R. Moldova de la nord la sud, punând în pericol locuitorii. Ministerul de Externe transmite că a solicitat explicații oficiale. De la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, în spațiul aerian sau pe teritoriul R. Moldova au fost identificate în repetate rânduri drone, unele dintre ele cu explozibili. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte și să anunțe imediat organele de drept. Fosta viceprimăriță Irina Gutnic lansează noi acuzații la adresa primarului capitalei, Ion Ceban. Ea a declarat că „irosirea banilor publici este o regulă în Primăria Chișinău”.

Irina Gutnic, fostă viceprimăriță a capitalei: „Campania «Buget este» este o dovadă în acest sens. Producerea și procurarea pliantelor pentru a fi distribuit în tot orașul pentru o campanie falsă, în lipsa organizării unei achiziții publice, cu atribuirea directă a contractului, constituie o depășire a atribuțiilor de serviciu, mai ales că această campanie falsă poate fi probată inclusiv prin acte normative”.

Totodată, Irina Gutnic a recunoscut că, în perioada în care a deținut funcția de viceprimăriță a municipiului Chișinău, a beneficiat de adaosuri salariale pentru ore declarate, dar care nu au fost efectiv lucrate. De asemenea, declară că angajații municipali au fost puși să facă agitație electorală în timpul orelor de muncă.

Irina Gutnic, fostă viceprimăriță a capitalei: „La indicația primarului general, am cerut unor angajați să participe la campania electorală în timpul programului de muncă. Atunci când domnul Ceban cunoștea despre faptul că blocul «Alternativa» nu va depăși pragul de 5% a tăcut, pentru a nu demotiva echipa. Însă, în pofida acestui fapt, în cadrul unei ședințe la care au fost prezenți mai mulți colegi care pot confirma, dacă au curajul, pentru că ceea ce a cerut Ion Ceban întrece limita, nu știu dacă a bunului simț, Ion Ceban a dat indicație ca tot efectivul din toate subdiviziunile primăriei să fie scoase în stradă, să fie lăsate 1-2 persoane, ca instituția să nu rămână funcțională și să ne asigurăm ca orașul să fie cât de cât salubru, să nu fie foarte grav”.

Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău au calificat afirmațiile Irinei Gutnic drept „o serie de falsuri”, susținând că „declarațiile nu au bază legală că cineva ar fi fost impus să facă ceva”. Totodată, reprezentanții primăriei au acuzat că mai multe documente oficiale ar fi fost „sustrase pe ascuns” din cadrul instituției.

Directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia în urma disputelor apărute în spațiul public privind punctajul acordat de juriul din R. Moldova României și Ucrainei în finala Concursului Eurovision 2026. Odată cu plecarea lui Țurcanu, urmează să înceteze și mandatele directorilor adjuncți ai TRM.

Vlad Țurcanu, director general Teleradio Moldova: „Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri – România și Ucraina. Prin demisia mea, vreau să transmit un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

În finala Concursului Eurovision Song Contest 2026, unde votul publicului și cel al juriului profesionist din fiecare țară sunt luate în calcul în proporție de 50 la 50, publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României și 10 Ucrainei, în timp ce juriul moldovean a oferit României doar trei puncte, iar Ucrainei — zero. Decizia celor șapte membri ai juriului a fost criticată dur pe rețelele de socializare, în contextul în care majoritatea țărilor și-au votat vecinii, partenerii sau statele cu afinități culturale ori politice. Întrebată la Strasbourg de un jurnalist român dacă relațiile dintre R. Moldova și România ar putea avea de suferit din cauza concursului Eurovision, președinta Maia Sandu a declarat că „nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să dăuneze relației dintre R. Moldova și România”. Finala Eurovision 2026 a reunit la Viena 25 de țări, iar trofeul a fost câștigat de reprezentanta Bulgariei. Satoshi, reprezentantul R. Moldova la concurs, s-a clasat pe locul 8, iar reprezentanții României – pe trei. La câteva zile de la finala Eurovision, ZdG a constatat că din delegația R. Moldova la Viena a făcut parte și un jurnalist rus – Artur Gasparyan. Nu este prima oară când acesta face parte din delegația Moldovei – s-a mai întâmplat chiar în primul an când Rusia a invadat Ucraina și a fost exclusă din competiția muzicală, dar și în 2023. Informațiile consultate de ZdG arată că Gasparyan ar fi „un vechi prieten” de-ai lui Serghei Orlov, unul dintre producătorii muzicali implicați timp de mai mulți ani în selecția națională Eurovision. Detalii la acest subiect găsiți pe zdg.md.

În 2026, procurorul general Alexandru Machidon a inclus pentru prima dată în declarația de avere și interese personale informații despre soția sa. Astfel, aflăm că aceasta a lucrat, în 2025, la firma unor persoane vizate în dosare penale, rude apropiate ale fostei judecătoare Victoria Sanduța. Din declarația lui Victor Furtuna, procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, aflăm că a obținut în 2026 două apartamente în cadrul unei tranzacții de schimb: a cedat un apartament pe care-l cumpărase pe parcursul anului 2025 și a plătit suplimentar circa un milion de lei. Iar Dumitru Robu, unul dintre adjuncții lui Furtuna, și-a cumpărat anul trecut o casă cu circa 3,3 milioane de lei, după ce soția sa a contractat două credite în valoare totală de circa patru milioane de lei. Detalii despre compania în care a lucrat soția procurorului general, dar și informații suplimentare din declarațiile de avere ale șefilor procuraturilor, aflați de pe zdg.md.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canațui, deține două case de schimb valutar în raioanele Leova și Cantemir. La una dintre acestea, Banca Națională a Moldovei a depistat mai multe nereguli și a aplicat o amendă de 40 de mii de lei. Potrivit jurnaliștilor de la RISE Moldova, aceasta este cea mai mare sancțiune aplicată în acest an de BNM unei case de schimb valutar. Deputatul Oleg Canațui, fondator și beneficiar al companiei, a explicat situația prin „erori admise de casieră” la înregistrarea unor operațiuni.

Continuăm cu cele mai importante informații legate de procesul de integrare europeană al R. Moldova și vă spunem că, în această săptămână, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, desfășurate la Strasbourg, că „locul R. Moldova este în Uniunea Europeană”. Metsola a subliniat că acum este momentul ca negocierile de aderare ale R. Moldova la UE să avanseze, iar Maia Sandu a declarat că R. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate clusterele.



Roberta Metsola, președinta Parlamentului European: „Oamenii din R. Moldova au ales Europa, vă mișcați înainte spre aderare cu determinare și, în pofida interferențelor constante de destabilizare din partea Federației Ruse, vă mențineți ferm poziția, înrădăcinată în valorile democratice europene. Acest lucru se datorează rezilienței poporului dumneavoastră și conducerii calme, clare și bazate pe principii. Mesajul meu de astăzi este că Parlamentul European va continua să susțină R. Moldova pe toate căile posibile”.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Suntem pregătiți să deschidem negocierile pe toate clusterele. Atât Consiliul, cât și Comisia susțin că suntem pregătiți. Moldova livrează rezultate treptat pe fiecare angajament”.

La Strasbourg, președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Distincția a fost instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și este acordată personalităților care „au contribuit la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european”. Maia Sandu a fost aplaudată momente în șir de membrii Parlamentului European. Exporturile R. Moldova către Uniunea Europeană continuă să crească de la an la an, consolidând poziția blocului comunitar ca principal partener comercial al țării. Potrivit Biroului Național de Statistică, ponderea exporturilor moldovenești către piața europeană a ajuns, în 2025, la 68,1% din totalul exporturilor. Printre principalele categorii de produse exportate de R. Moldova către Uniunea Europeană în 2025 se numără echipamentele electrice, produsele agricole, mobilierul, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și alte băuturi.

Continuăm cu alte informații. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că procedura de exhumare a corpului neînsuflețit al Liudmilei Vartic și expertiza medico-legală repetată, efectuată în prezența unui expert independent din România, nu au evidențiat, deocamdată, „elemente noi”. Potrivit ministrei, care menționează că deocamdată concluziile sunt preliminare, autoritățile așteaptă „rezultatele oficiale în scris”. De cealaltă parte, Gabriela Kornacker, una dintre avocatele mamei Liudmilei Vartic, susține că declarațiile ministrei reprezintă o „ingerință inadmisibilă” în activitatea anchetei. „Această antepronunțare publică a unui oficial politic de rang înalt asupra unei probe științifice aflate în derulare constituie o ingerință inadmisibilă în activitatea anchetei”. Amintim că Liudmila Vartic, soția fostului vicepreședinte al raionului Hîncești Dumitru Vartic, a decedat la începutul lunii martie, în urma unei căzături de la înălțime. În cadrul anchetei penale a fost dispusă exhumarea cadavrului, iar familia Ludmilei Vartic a cerut implicarea unui expert independent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat zilele trecute că forțele lui Putin ar putea pregăti o ofensivă din Belarus sau din regiunea Briansk, reluând tentativa eșuată în 2022 de a cuceri Kievul. Și Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că Ucraina își întărește măsurile de securitate în regiunile nordice ale țării, pe fondul riscului unei noi ofensive rusești asupra capitalei dinspre Belarus. Între timp, orașele ucrainene continuă să fie vizate de atacuri rusești. Pe 19 mai, a fost atacat orașul Prîlukî. Patru persoane au murit, inclusiv un adolescent de 15 ani, iar cel puțin 30 au fost rănite.

Pelinia, din raionul Drochia, este satul cu cei mai mulți abonați la Ziarul de Gardă. Colegii noștri au mers în localitate pentru a afla de la abonați cu ce probleme se confruntă, dar și care sunt așteptările lor. Fie că sunt abonați de un an, de trei sau chiar de zece, cititorii ZdG din Pelinia spun că susțin integrarea europeană a R. Moldova și-și doresc pace.