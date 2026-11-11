Trimis în instanță: dosarul în care Ilan Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidului ALDE, cu peste 452 de mii de dolari, ajunge pe masa magistraților

Încă un dosar penal al condamnatului fugar Ilan Șor a fost trimis în instanță. Procuratura Anticorupție a anunțat miercuri, 11 noiembrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de organizare a finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari, în privința fostului deputat Ilan Șor. Este vorba despre cauza penală privind finanțarea partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție (PA), Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari, precum și acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.

Potrivit probelor acumulate de PA, în comun cu Centrul Național Anticorupție, Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal „Șor”, l-ar fi determinat pe deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Alexandr Nesterovschi, să întreprindă acțiuni în vederea convingerii Arinei Spătaru să accepte conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene, care urma să fie finanțat de grupul criminal organizat condus de acesta și să acționeze în interesul grupului. Pentru aceste acțiuni, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.

Ulterior, conform oamenilor legii, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, învinuitul ar fi identificat și instigat alte două persoane, deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției, să acționeze în interesul său, „acordându-i Arinei Spătaru suportul necesar pentru preluarea și conducerea unui partid politic de dreapta”.

„Scopul urmărit ar fi fost participarea partidului la alegerile locale, astfel încât grupul criminal organizat să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale. Una dintre persoanele implicate ar fi avut rolul de a recepționa și transmite mijloacele bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor către cealaltă persoană, care urma să se ocupe de administrarea și gestionarea financiară a partidului. Totodată, potrivit probelor administrate, acesta ar fi finanțat partidul politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” cu suma de 452 700 de dolari”, notează PA.

În cadrul acestui dosar, la 24 aprilie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea în privința lui Ilan Șor a măsurii preventive sub formă de arest preventiv, pe un termen de 30 de zile. Examinarea cauzei penale urmează să aibă loc în lipsa învinuitului, acesta eschivându-se de la urmărirea penală.

Pentru infracțiunea de finanțarea ilegală a partidelor politice, legea prevede pedeapsa cu amendă de la 42 500 la 67 500 de lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 300 de mii la 400 de mii de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.