Dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii: Ilan Șor, trimis în judecată

Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în care Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.

„Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În acest mod, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false”, comunică PA.

În consecință, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în sumă de 100 000 000 de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.

De asemenea, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Pentru infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa sub închisoare de la 8 la 15 ani.