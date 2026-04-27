Mandat de arestare emis pe numele lui Ilan Șor într-un nou dosar: procurorii au cerut autorităților din Rusia să-l informeze despre noile învinuiri

Ilan Șor, așteptat în R. Moldova pentru a-și executa pedeapsa de 15 ani de închisoare, are un nou mandat de arestare. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis vineri, 24 aprilie, demersul procurorului și a aplicat în privința lui Șor, pe o cauză penală investigată de Procuratura Anticorupție (PA), arest preventiv pe un termen de 30 de zile, potrivit unui comunicat de presă emis de procuratura specializată. Este vorba despre cauza penală privind finanțarea partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Totodată, PA a anunțat că în Federația Rusă a fost expediată o cerere de asistență juridică internațională în materie penală, cu solicitarea de aducere la cunoștința acestuia a învinuirii formulate pe această cauză penală.

Ilan Șor este învinuit în acest dosar de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (3) și art. 181³ din Codul penal, acțiunile fiindu-i calificate ca organizator al finanțării ilegale a partidelor politice, manifestată prin finanțarea ilicită a unui partid din surse interzise de lege, și „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și instigator”.

„Prin urmare, Ilan Șor, acționând cu intenție directă și conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce ar putea surveni, a întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova. În acest sens, Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat o fostă deputată, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei. Respectiv, pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat ultimei o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis acesteia mijloace bănești în sumă de 50 000 de dolari, 100 000 de lei și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor (acțiuni ilicite pentru care Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat)”, notează PA.

Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor ar fi identificat și instigat două persoane (care la rândul său au fost deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției) (Mihail Bagas și Adrian Culai, n.r.) să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană. Scopul urmărit ar fi fost participarea acestui partid la alegerile locale, „pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova”, potrivit Procuraturii.

Ilan Șor ar fi finanțat ALDE cu suma de 452 700 de dolari, sumă în echivalent ce depășea 8 000 000 de lei.

Ilan Șor, liderul ex-partidului „Șor”, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.