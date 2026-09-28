PRO TV Drăgostin Păduraru a fost reținut într-un dosar de trafic de cocaină. Procurorii cer 30 de zile de arest

Drăgostin Păduraru, prezentator radio și fiul fostului ministru al Justiției Ion Păduraru, a fost reținut împreună cu alți doi bărbați într-un dosar privind comercializarea cocainei în municipiul Chișinău. Cei trei sunt suspectați că ar fi pus la cale o schemă de vânzare a drogurilor, iar procurorii au cerut instanței aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, scrie Pro TV, cu referire la surse.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au documentat timp de o lună activitatea celor trei suspecți, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani.

La 25 septembrie, ofițerii Direcției Antidrog a INI au reținut doi dintre suspecți, în vârstă de 36 și, respectiv, 40 de ani. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat telefoane care ar fi fost utilizate la comiterea infracțiunii, precum și pliculețe cu cocaină despre care oamenii legii susțin că erau destinate comercializării.

În aceeași zi a fost reținut și un al treilea suspect, în vârstă de 20 de ani. Potrivit poliției, în urma percheziției corporale și a automobilului cu care acesta se deplasa au fost depistate telefoane și pachețele cu cocaină care urmau să fie comercializate consumatorilor din Chișinău.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Procurorul de caz a solicitat instanței aplicarea arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă între 12 și 15 ani de închisoare.