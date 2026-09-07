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Directorul Penitenciarului „Pruncul”, Eduard Timofei, scapă de izolator și este transferat în arest la domiciliu. Procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile

Sursa: Facebook/ Penitenciarul nr.9-Pruncul

Directorul Penitenciarului nr. 9 „Pruncul”, Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și transferat în arest la domiciliu, deși procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile, a confirmat pentru ZdG, Procuratura Anticorupție (PA).

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Eduart Timofei a fost reținut pe 8 iulie într-o cauză penală privind presupuse infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală.

„La 2 septembrie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a admis parțial demersul procurorului și a dispus în privința acestuia măsura preventivă – arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Nefiind de acord cu încheierea instanței, PA a contestat cu recurs la Curtea de Apel Centru. Procurorii au solicitat prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile”, a precizat PA.

Anunțul privind reținerea lui Eduard Timofei a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor, care a precizat că „cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale”.

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