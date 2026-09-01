Rusia își reduce producția estimată de petrol pentru 2026 la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani, ca urmare a consecințelor războiului

Rusia a redus prognoza privind producția de petrol pentru acest an, la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani, și a revizuit perspectivele privind exporturile de combustibil pentru anii 2026 și 2027, din cauza războiului cu Ucraina, potrivit unui proiect de prognoză guvernamentală consultat de Reuters.

Previziunile, care urmează să fie finalizate la sfârșitul lunii septembrie și sunt utilizate la elaborarea bugetului, au redus estimările privind producția de petrol pentru perioada 2026-2029 cu între 16 și 20 de milioane de tone față de previziunile anterioare publicate în luna mai.

De la începutul războiului, în februarie 2022, Uniunea Europeană a interzis majoritatea importurilor de petrol și combustibil din Rusia, o sursă importantă de venituri pentru Moscova.

Pe lângă blocajele la export, intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia în ultimele luni a dus, de asemenea, la reducerea producției de combustibil, provocând penurie de benzină în toată țara.

În scenariul său de bază, guvernul se așteaptă ca producția de țiței a Rusiei — a treia ca mărime din lume — să scadă cu 17,2 milioane de tone metrice în acest an, ajungând la 494,2 milioane de tone sau 9,88 milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel din 2009.

Producția de petrol din perioada 2027-2029 va fi sub nivelurile din 2025

Se preconizează că producția de țiței se va redresa până la 500 de milioane de tone anul viitor, dar va rămâne totuși cu 16 milioane de tone sub previziunile anterioare. Se estimează că producția din 2028 și 2029 va crește în continuare, dar va rămâne totuși sub nivelurile din 2025.

Viceprim-ministrul Rusiei, Alexander Novak, omul de încredere al președintelui Vladimir Putin în domeniul petrolier, a recunoscut în luna iunie că producția de petrol a țării a scăzut de la începutul anului, atribuind această scădere lucrărilor de întreținere neplanificate efectuate la rafinării.

O reducere a producției de combustibil cauzată de atacurile cu drone a dus la o creștere a exporturilor de țiței, în principal către China și India.

Conform proiectului de prognoză, exporturile de țiței ale Rusiei ar putea ajunge la 244,7 milioane de tone în acest an, în creștere față de 230,8 milioane de tone în 2025 și cu 7,5 milioane de tone peste previziunile anterioare.

Se preconizează că exporturile de țiței vor scădea la 232,5 milioane de tone în 2027 și apoi vor înregistra o scădere bruscă la 216,6 milioane de tone în perioada 2028-2029.

Pentru a remedia penuria de pe piața internă, Rusia a introdus o interdicție privind exporturile de motorină, pe lângă restricțiile privind vânzările în străinătate de benzină și combustibil pentru avioane.

Ca urmare, guvernul rus estimează că exporturile de combustibil vor scădea cu 27,3 milioane de tone în acest an, ajungând la 98,5 milioane de tone, cu 24,1 milioane de tone sub previziunea anterioară.

Deși se preconizează că exporturile de combustibil vor crește la 113,1 milioane de tone anul viitor, acestea vor fi cu aproape 13 milioane de tone sub nivelul din 2025 și cu 21 de milioane de tone sub previziunea anterioară.