Șefa Comisiei Europene declară că va crește presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, după incidentul de la aeroportul din Leipzig

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis miercuri, 2 septembrie, că va crește presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, după o tentativă de atac cu drone pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, despre care a spus că a demonstrat „nepăsarea” crescândă a Moscovei, scrie Reuters. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În luna august, angajații aeroportului au găsit o dronă încărcată cu explozibili și un detonator pe aeroport, un important centru logistic civil de marfă și NATO din estul Germaniei, care este, de asemenea, o bază pentru mai multe avioane cargo ucrainene gigantice Antonov An-124.

Germania a dat vina pe Moscova pentru atac, caracterizând-o ca parte a unui război hibrid menit să intimideze și să provoace diviziuni în țările care s-au unit în jurul Ucrainei de la invazia Rusiei din 2022.

Rusia neagă implicarea. Declară că va răspunde la ceea ce purtătorul de cuvânt al ministerului său de externe a numit „acțiune anti-rusă” și l-a convocat pe cel mai important diplomat al Germaniei la Moscova.

„Europa și NATO nu vor menține doar presiunea asupra Rusiei; o vor crește și nu ne vom opri – nu până când Rusia nu va înceta să bombardeze și să ucidă copii, bărbați și femei nevinovați în Ucraina. Europenii se confruntă cu crudul adevăr că aceasta este noua normalitate. Trebuie să ne mobilizăm, iar asta înseamnă să fim pregătiți să răspundem mai rapid și mai bine la imprudența Rusiei”, a declarat Ursula von der Leyen.

Sfera completă a noilor sancțiuni nu a fost imediat clară. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că blocul lucrează la sancțiuni legate de complexul militar al Rusiei, iar ministrul francez de externe a cerut măsuri împotriva așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, formată din nave acuzate că eludează sancțiunile energetice.

Mark Rutte a declarat că mai multe drone și rachete au trecut în spațiul aerian NATO pe flancul estic al Europei și că a existat o creștere a activităților grave, inclusiv atacul de la Leipzig.

„Dacă Rusia crede că vom fi divizați de această amenințare sau dacă ei cred că vom fi descurajați să sprijinim Ucraina, se înșală”, a spus Rutte.

UE și mai multe state membre ale UE au convocat oficiali ai ambasadei ruse. Germania a declarat că va închide consulatul general al Rusiei la Bonn și va rezilia acordul său cu centrul cultural Casa Rusiei din Berlin.