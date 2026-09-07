„Vom demonta un narativ vădit cinic venit de la Tiraspol”. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a vorbit despre sumele alocate de R. Moldova pentru localitățile din regiunea transnistreană

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că în prima jumătate a anului 2026, Republica Moldova a direcționat pentru sprijinirea locuitorilor din stânga Nistrului circa 218 milioane de lei pentru asigurarea medicală, medicamente compensate și dispozitive medicale, prestații sociale, inclusiv pensii și pentru învățământ.

Potrivit oficialului, aceste sume „demontează un narativ vădit cinic venit de la Tiraspol, potrivit căruia Republica Moldova nu ar cheltui «niciun ban» pentru locuitorii din regiunile de est ale țării”. Chiveri a declarat că „aceasta nu este doar o afirmație falsă — este o denaturare intenționată a realității, dezmințită de fapte și cifre concrete”.

„Mă întreb, pentru cine sunt concepute aceste invenții? În realitate, zilnic, mii și zeci de mii de locuitori din regiune vin pe malul drept al Nistrului pentru a munci, a învăța, a primi ajutor, a-și perfecta acte și a beneficia de alte servicii publice. (…) Doar în prima jumătate a anului 2026, R. Moldova a direcționat pentru sprijinirea locuitorilor din raioanele de est: peste 100 de milioane de lei — pentru asigurarea medicală, medicamente compensate și dispozitive medicale; — peste 76 de milioane de lei — pentru prestații sociale, inclusiv pensii și diverse alocații; — peste 42 de milioane de lei — prin intermediul sistemului național de învățământ”, a declarat Valeriu Chiveri.

Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, acest sprijin „va continua și va fi consolidat”, inclusiv din contul mijloacelor Fondului de Convergență, precizând că despre activitatea și obiectivele acestuia „vom vorbi separat”.

„Dar nu este vorba doar despre cheltuielile directe ale statului. Companiile de pe malul stâng al Nistrului, care asigură locuri de muncă și venituri pentru cetățeni, își desfășoară activitatea comercial-economică în conformitate cu legislația și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. În afara acestui cadru legal și fără voința politică a Moldovei, aceste companii pur și simplu nu și-ar putea continua activitatea. Aceasta este realitatea pe care trebuie să o cunoască toți cetățenii și tocmai de aceea datoria noastră este să continuăm consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului, contribuind la apropierea lor ulterioară și la reintegrarea țării”, a menționat oficialul.

Ce înseamnă taxarea mărfurilor din regiunea transnistreană. Expert: „Nu vorbim de impozite noi, ci de încetarea unei excepții”

„Un stat care negociază aderarea la Uniunea Europeană nu poate păstra o zonă de derogare fiscală pe propriul teritoriu”, a declarat Marin Gospodarenco, directorul Centrului Analitic „Economica”, pentru ZdG, comentând decizia autorităților de la Chișinău de a aplica TVA și accize pentru anumite categorii de mărfuri introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană.

Decizia marchează începutul renunțării la facilitățile fiscale de care agenții economici din regiunea transnistreană au beneficiat timp de peste două decenii și reprezintă „un pas important pentru reintegrarea graduală a țării și pentru uniformizarea spațiului economic, vamal și fiscal”, a anunțat Guvernul. Banii acumulați vor fi transferați în „Fondul de convergență”, prin care Chișinăul își propune să „stimuleze reintegrarea” prin finanțarea unor proiecte sociale și de infrastructură în stânga Nistrului.

Totuși, expertul în economie Marin Gospodarenco atrage atenția asupra a trei riscuri, subliniind că „nici unul nu este ipotetic” și semnalând, totodată, existența unei „portiță” chiar în textul hotărârii.