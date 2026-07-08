UPDATE Procuratura Anticorupție: Directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri

Eduard Timofei, directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, a fost reținut miercuri, 8 iulie, de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții, informează Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).

UPDATE 20:00 Directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri, a comunicat PA pentru ZdG. Procurorii urmează să solicite aplicarea măsurii preventive de arest pentru 30 de zile.

„Acesta a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Procurorii urmează să solicite aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă pentru un termen de 30 de zile”, se arată într-un răspuns al PA oferit la solicitarea ZdG.

Știre inițială:

„Administrația Națională a Penitenciarelor cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale”, anunță ANP.

Instituția precizează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special.