Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirmă că a prevenit un atentat terorist pe care Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei îl pregătea la Kiev împotriva „unui lider al opoziției” din Rusia. Potrivit presei din Ucraina, ar fi vorba despre Stepan Kaplunov.

„Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în colaborare cu Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR MOU), a prevenit un atentat terorist pe care FSB-ul Rusiei îl pregătea împotriva unuia dintre liderii mișcării politice naționale de opoziție din Rusia, care a sosit în Ucraina cu ocazia Zilei Independenței țării noastre. Se desfășoară acțiuni operative și de anchetă”, a anunțat SBU miercuri, 2 septembrie.

Potrivit surselor RBC-Ucraina, SBU și GUR au prevenit un atentat asupra lui Stepan Kaplunov, adjunctul comandantului pentru operațiuni de luptă al „Corpul Voluntarilor Ruși“ (RDK)”, care luptă de partea Ucrainei, este recunoscut în Rusia ca organizație teroristă și este interzis.

Cu o zi înainte, „Corpul Voluntarilor Ruși” a declarat că „acum câteva zile” Kaplunov „a fost răpit de persoane necunoscute în curtea propriei case”.

