Volodimir Zelenski avertizează companiile de aviație care folosesc spațiul aerian rus: „Dronele vor fi prezente pe cerul rusesc, așa că trebuie să fim atenți”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat companiilor aeriene care folosesc spațiul aerian rusesc, avertizând că dronele vor fi tot mai prezente deasupra Rusiei. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video publicat pe rețele de către președinte.

„Astăzi vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător, pe toți cei care încă folosesc aeroporturi cheie rusești: cerul rusesc devine complet periculos. Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare – nici măcar o aeronavă civilă. Doar că dronele vor fi prezente pe cerul rusesc, așa că trebuie să fim atenți la acest lucru.

Deși autoritățile ruse nu raportează acest lucru așa cum ar trebui, cerul rusesc va fi de facto închis: războiul declanșat de Rusia își închide cerul”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, „aviația civilă nu are ce căuta printre drone”.

„Noi, în Ucraina, nu dorim pierderea de vieți omenești nevinovate. Prin urmare, ne avertizăm partenerii: momentele sigure pe cerul rusesc s-au terminat. Este important ca ambasadorii statelor care lucrează aici în Ucraina și ambasadorii care lucrează la Moscova să audă acest lucru. Fiecare dintre ei știe exact ce înseamnă războiul rusesc pentru țara noastră, pentru poporul nostru și trebuie să transmită aceste informații capitalelor lor. Este important ca și companiile aeriene relevante, care zboară în prezent către aeroporturi în principal din Moscova, Sankt Petersburg și alte destinații cheie din Rusia, să audă acest lucru. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și instituțiile noastre relevante vor furniza informații complete structurilor internaționale cu privire la pericolele de pe cerul rusesc”, a adăugat Zelenski.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și al teritoriilor ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.