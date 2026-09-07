Alexandr Stoianoglo anunță că va candida pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze. „Programul electoral îl voi prezenta aparte, cu scopuri, termene și surse de finanțare”

Deputatul Alexandr Stoianoglo a anunțat în cadrul unui briefing de presă că va candida pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze în calitate de candidat independent. Stoianoglo a declarat că în cadrul campaniei electorale își va sista activitatea de deputat, dar nu își va depune mandatul.

„Voi participa la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei în calitate de candidat independent. În primul rând, mă adresez locuitorilor Autonomiei. Consider corect să explic alegerea tuturor care îmi urmăresc activitatea în Parlament și la relațiile Găgăuziei cu autoritățile centrale. De ce am făcut această alegere? De ce să nu rămân deputat? Răspunsul mi-a venit din experiența parlamentară. În spate am mai multe mandate. Eu cunosc bine posibilitățile Parlamentului, limitările sale și prețul deciziilor care se iau la nivel de stat. Anume această experiență m-a adus la importanta concluzie: nu toate problemele Găgăuziei pot fi rezolvate din Parlament. Deputatul poate propune o lege, dar bașcanul are o altă responsabilitate. Este puterea executivă a Autonomiei, este rezultatul în care răspunzi în fața oamenilor (…) Eu sunt gata să iau pe mine responsabilitatea pentru puterea executivă în Autonomie. Programul electoral îl voi prezenta aparte, cu scopuri, termene și surse de finanțare. Noi vom vorbi despre economie și locuri de muncă, tinerii care pleacă”, a declarat acesta.

Alexandr Stoianoglo a menționat că este „gata să iau pe mine responsabilitatea pentru puterea executivă în Autonomie”. Deputatul a precizat că programul electoral îl va prezenta „aparte, cu scopuri, termene și surse de finanțare”.

„(…) Relația dintre Comrat și Chișinău trebuie să se bazeze pe respectarea competențelor Autonomiei și pe rezolvarea problemelor oamenilor. Divergențele nu trebuie transformate automat în conflict, iar conflictele în blocaje. Eu nu voi promite oamenilor ceea ce nu intră în atribuțiile bașcanului. (…) Mandatul de deputat nu-l las. În perioada campaniei electorale activitatea mea parlamentară va fi sistată, conform legii. Mandatul rămâne, dar îndeplinirea atribuțiilor de deputat și participarea în campania electorală trebuie să fie clar delimitate”, a menționat deputatul.

În 2024, Stoianoglo a candidat la alegerile prezidențiale din partea PSRM, obținând în turul al doilea 44,59%. La acel scrutin, 97,4% din cetățenii cu drept de vot din UTA Găgăuzia au votat pentru Stoianoglo.

Alexandr Stoianoglo a fost deputat PDM în perioada 2009-2010 și 2010-2014. La funcția de bașcan, Stoianoglo a candidat și in anul 2006, obținând 10,58%, dar și în 2015, obținând 4,98%.

Deputat în Parlament, inculpat în instanță, învinuit la Procuratură.

Alexandr Stoianoglo este primul și singurul procuror general din istoria R. Moldova care a fost reținut și arestat în timpul mandatului, fiind acuzat de corupere pasivă, abuz de putere sau fals în declarații.

Deși în ultimii ani a scăpat de câteva acuzații, fiind scos de sub urmărire penală sau achitat, numele său figurează și în alte dosare aflate la faza de urmărire penală sau în instanță, pe care încă nu există soluții. Fost candidat la funcția de președinte al R. Moldova, ajuns recent deputat, Stoianoglo își împarte timpul între ședințele parlamentare și cele judiciare. Detalii AICI.