VIDEO Care e problema cu regiunea transnistreană? Jurnalista Irina Tăbăranu, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de Falsuri” discutăm cu jurnalista Irina Tăbăranu, cofondatoarea platformei Zona de Securitate, despre narațiunile și falsurile promovate de administrația separatistă de la Tiraspol și de canalele proruse cu ocazia așa-zisei „zile a republicii moldovenești nistrene”. Pornim de la mesajele potrivit cărora regiunea transnistreană ar fi apărut ca reacție la „naționalismul” și discriminarea vorbitorilor de rusă de la Chișinău, R. Moldova ar fi fost agresorul în războiul de pe Nistru, iar Rusia ar fi „garantul păcii” și protectorul populației din regiune.

În cadrul discuției, analizăm ce s-a întâmplat, de fapt, la începutul anilor ’90, cum a fost proclamată așa-numita „republică moldovenească nistreană” și cât adevăr există în afirmația că aceasta ar fi apărut prin „voința poporului”. Vorbim despre implicarea Armatei a 14-a ruse în războiul de pe Nistru, despre narațiunea unui „război civil” și despre felul în care rolul Federației Ruse în conflict este omis sau reinterpretat în discursul propagandistic de la Tiraspol.

Totodată, discutăm despre pretinsa „blocadă economică” impusă de Chișinău, în condițiile în care cea mai mare parte a exporturilor regiunii ajunge pe piața Uniunii Europene, despre situația drepturilor omului și a școlilor cu predare în limba română, dar și despre încercarea de a construi o identitate separată a locuitorilor din stânga Nistrului. Explicăm și de ce Rusia continuă să fie prezentată drept singura forță capabilă să protejeze regiunea și cum frica unui nou război este folosită pentru a menține distanța dintre cele două maluri ale Nistrului.